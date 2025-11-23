أحدهما يعالج الآخر.. دراسة تربط النوم بطنين الأذن

الوكيل الإخباري- يشتبه علماء الأعصاب في جامعة أوكسفورد بوجود ارتباط وثيق بين النوم وطنين الأذن داخل الدماغ، وهو الرابط الذي تم تجاهله في الدراسات السابقة. وأظهرت الأبحاث أن الأمواج الدماغية الكبيرة أثناء النوم العميق قد تثبط النشاط الدماغي المسبب للطنين، ما يفتح آفاقاً لفهم أفضل وعلاجات محتملة لهذه الحالة المزعجة.

وأوضح الباحث لينوس ميلينسكي أن طنين الأذن قد يؤدي إلى اضطرابات نوم، والعكس صحيح، مشيراً إلى وجود حلقة مفرغة بين الطنين والنوم السيئ يمكن كسرها عبر استهداف النوم العميق.



وأكدت تجارب على حيوانات "الفرت" أن الطنين القوي يرتبط باضطرابات النوم، ووجدت دراسة حديثة في الصين أن النوم العميق يقلل النشاط الدماغي المرتبط بالطنين لدى البشر.



تسعى الأبحاث الحالية إلى فهم كيفية تأثير النوم على طنين الأذن، وقد تسهم في تطوير علاجات فعّالة وفهم أفضل لآليات النوم نفسه.