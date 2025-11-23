الإثنين 2025-11-24 03:24 ص
 

أحدهما يعالج الآخر.. دراسة تربط النوم بطنين الأذن

قبقبقب
تعبيرية
 
الأحد، 23-11-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   يشتبه علماء الأعصاب في جامعة أوكسفورد بوجود ارتباط وثيق بين النوم وطنين الأذن داخل الدماغ، وهو الرابط الذي تم تجاهله في الدراسات السابقة. وأظهرت الأبحاث أن الأمواج الدماغية الكبيرة أثناء النوم العميق قد تثبط النشاط الدماغي المسبب للطنين، ما يفتح آفاقاً لفهم أفضل وعلاجات محتملة لهذه الحالة المزعجة.

اضافة اعلان


وأوضح الباحث لينوس ميلينسكي أن طنين الأذن قد يؤدي إلى اضطرابات نوم، والعكس صحيح، مشيراً إلى وجود حلقة مفرغة بين الطنين والنوم السيئ يمكن كسرها عبر استهداف النوم العميق.


وأكدت تجارب على حيوانات "الفرت" أن الطنين القوي يرتبط باضطرابات النوم، ووجدت دراسة حديثة في الصين أن النوم العميق يقلل النشاط الدماغي المرتبط بالطنين لدى البشر.


تسعى الأبحاث الحالية إلى فهم كيفية تأثير النوم على طنين الأذن، وقد تسهم في تطوير علاجات فعّالة وفهم أفضل لآليات النوم نفسه.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي واشنطن تتهم كييف بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ترند رسميًا: "جحا" تميمة كأس العرب 2025 في قطر

ل

طب وصحة طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام

الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

أخبار محلية الحكومة تعدل قانون وادي الأردن لتعزيز حماية المياه وتسهيل الاستثمار

ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

عربي ودولي ستارمر وترامب يبحثان عملية التسوية السلمية في أوكرانيا

ل

طب وصحة حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل

ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

أخبار محلية ارتفاع مخزون القمح والشعير إلى 2.3 مليون طن قبل نهاية العام

ل

طب وصحة كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟



 
 





الأكثر مشاهدة