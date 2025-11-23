أحدهما يعالج الآخر.. دراسة تربط النوم بطنين الأذن

وأوضح الباحث لينوس ميلينسكي أن طنين الأذن قد يؤدي إلى اضطرابات نوم، والعكس صحيح، مشيراً إلى وجود حلقة مفرغة بين الطنين والنوم السيئ يمكن كسرها عبر استهداف النوم العميق.
وأكدت تجارب على حيوانات "الفرت" أن الطنين القوي يرتبط باضطرابات النوم، ووجدت دراسة حديثة في الصين أن النوم العميق يقلل النشاط الدماغي المرتبط بالطنين لدى البشر.
تسعى الأبحاث الحالية إلى فهم كيفية تأثير النوم على طنين الأذن، وقد تسهم في تطوير علاجات فعّالة وفهم أفضل لآليات النوم نفسه.
-
أخبار متعلقة
-
طبيبة: التدخين يزيد خطر متلازمة الأيض ويستلزم الإقلاع التام
-
حقيقة العلاقة بين طقطقة الأصابع والتهاب المفاصل
-
كيف تؤثر البكتيريا المنزلية على صحتنا؟
-
تحديد حالة تزيد من خطر الوفاة بالسرطان بمقدار 35 مرة
-
نوع من المشي يفوق فعالية 10 آلاف خطوة يوميًا
-
تمرين يومي قد يمنحك نوماً أفضل وأعمق
-
فيروس EV-C105 المتحوّر يثير القلق في إنجلترا بسبب تأثيره على الأطفال
-
وداعًا لرائحة القدمين الكريهة: نصائح سهلة وفعّالة