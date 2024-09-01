5 أعراض مبكرة لالتهاب المرارة

الوكيل الإخباري- هناك مجموعة من الأعراض الأولية التي قد تكشف الإصابة بالتهاب المرارة. عند ملاحظتها، يجب سرعة استشارة الطبيب لتلقي العلاج المناسب وتجنب المضاعفات غير المرغوب فيها.

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الأعراض المبكرة لالتهاب المرارة

التهاب المرارة هو حالة طبية تحدث عندما تلتهب المرارة، وهي كيس صغير على شكل كمثرى يقع أسفل الكبد ويخزن العصارة الصفراوية التي تساعد على هضم الدهون. تتضح أعراض الالتهاب في:

آلام في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وهو العرض الأكثر شيوعًا، وقد يمتد الألم إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

الغثيان والقيء، خاصة بعد تناول وجبات دسمة.

انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء.

الحمى والقشعريرة في بعض الحالات.

اليرقان، أي اصفرار الجلد والعينين، نتيجة منع حصوات المرارة تدفق العصارة الصفراوية.



أسباب التهاب المرارة

هناك العديد من الأسباب وراء الإصابة بالتهاب المرارة، من بينها:

الإصابة بحصوات المرارة، إذ تسد الحصوات القنوات الصفراوية وتؤدي إلى تراكم العصارة الصفراوية وتكاثر البكتيريا.

انسداد القنوات الصفراوية نتيجة الإصابة بالأورام أو أسباب أخرى.

المعاناة من العدوى البكتيرية التي قد تصيب المرارة مباشرة.



علاج التهاب المرارة

عادة ما يتم علاج التهاب المرارة تحت إشراف الطبيب المختص حسب كل حالة، حيث تتضح طرق العلاج فيما يلي:

تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب المختص، مثل المضادات الحيوية.

الجراحة في بعض الحالات لاستئصال المرارة.

طرق الوقاية من التهاب المرارة

يساعد اتباع بعض الطرق في الحد من الإصابة بالتهاب المرارة، بما في ذلك:

الحفاظ على وزن الجسم صحي، حيث تزيد السمنة من خطر الإصابة بحصوات المرارة.

اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه.

تجنب الأطعمة الدهنية والسكريات المكررة.

ممارسة الرياضة بانتظام.

استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور أي أعراض غريبة.