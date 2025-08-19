بدائل صحية للحوم؟ تعرّف على فواكه مليئة بالبروتين

1. الجوافة
تحتوي على 4.2 غرام من البروتين لكل كوب، بالإضافة إلى فيتامين C والألياف. يُنصح بتناولها دون تقشير لتعظيم الفائدة.
2. الأفوكادو
يوفر كوب من الأفوكادو المقطع 3 غرامات من البروتين، بينما يحتوي المهروس على 4.6 غرامات، إلى جانب الدهون الصحية والبوتاسيوم.
3. الكيوي
يمنحك كوب من الكيوي حوالي 2 غرام من البروتين، إلى جانب كميات جيدة من فيتامين C.
4. المشمش
كوب من المشمش المقطع يحتوي على 2.3 غرام من البروتين، بينما ربع كوب من المجفف يحتوي على 1.1 غرام، ويمكن تناوله منفردًا أو مع المكسرات.
5. التوت
يحتوي التوت الأسود على 2 غرام من البروتين لكل كوب، أما توت العليق فيوفر حوالي 1.5 غرام، ويمكن إضافته للزبادي كوجبة فطور مغذية.
لتوازن غذائي أفضل، يُنصح بدمج هذه الفواكه ضمن نظامك الغذائي اليومي، إلى جانب مصادر بروتين أخرى.
