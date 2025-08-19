الثلاثاء 2025-08-19 02:04 م
 

ليس مجرد اشتهاء.. تناولك المفرط للملح قد ينذر بخلل هرموني

تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-   إذا وجدت نفسك تُكثر من تناول الوجبات الخفيفة المالحة مثل رقائق البطاطس دون شعور فعلي بالجوع، فقد لا تكون المسألة مجرد عادة، بل إشارة إلى اضطراب هرموني في الجسم.

بحسب موقع OnlyMyHealth، فإن انخفاض مستوى هرمون الألدوستيرون – الذي تنتجه الغدد الكظرية – قد يكون وراء هذا السلوك، إذ يلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في تنظيم توازن الصوديوم والسوائل في الجسم. وعند انخفاضه، يفقد الجسم الصوديوم بسرعة، ما يحفّز الدماغ على طلب المزيد من الملح عبر اشتهاء أطعمة مالحة.


من العلامات التحذيرية الأخرى المرتبطة بهذا الخلل:
الدوخة عند الوقوف
تعب مزمن لا يتحسن بالراحة
انخفاض ضغط الدم


كما أن التوتر والإرهاق يُعدان من المحفزات الشائعة لاشتهاء الملح، ما يجعل الشيبس وغيره من الوجبات المالحة وسيلة سريعة للشعور بالراحة، لكنها قد تخفي خللًا أكبر يستوجب الانتباه.


نصيحة: إذا كنت تعاني من رغبة مفرطة في تناول الملح بشكل متكرر، مع أعراض جسدية مقلقة، فمن الأفضل استشارة طبيب مختص لإجراء الفحوص اللازمة.

 

