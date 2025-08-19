الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!

توضح أخصائية التغذية ولاء أبو عيسى لـ"إرم نيوز" أن المجهود البدني في الصيف يثبّط الشهية وقد يؤدي لمشاكل هضمية مثل الإمساك أو الحرقة، كما يؤدي التعرق لفقدان السوائل والشعور بالخمول.
وتشير إلى أن الأطعمة الغنية بالبروتين تزيد الإحساس بالحرارة، لذلك يفضّل الناس الفواكه والعصائر الطبيعية صيفًا، لما لها من تأثير حراري أقل.
نصائح للتغلب على فقدان الشهية:
شرب كميات كافية من الماء.
تناول وجبات خفيفة ومتكررة.
التركيز على الأطعمة المرطبة كالبطيخ، الخيار، والعنب.
تجنب الأطعمة الجاهزة والدهنية والتوابل الحارة.
الانتباه لشهية الأطفال وكبار السن وتعويض النقص الغذائي بشكل منتظم.
كما تؤكد أبو عيسى أن العوامل النفسية كالتوتر الناتج عن الحرّ تؤثر على الشهية، داعية إلى العناية بالتغذية المتوازنة خلال أشهر الصيف الحارة.
