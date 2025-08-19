تعرف على أسرار الكزبرة الطبية والغذائية

الوكيل الإخباري- الكزبرة (بالإنجليزية: Coriander) نبات عطري من عائلة الخيمية، تُستخدم أوراقه وبذوره في الطهي بمختلف المطابخ العالمية، لكن فوائدها الصحية تتجاوز النكهة لتشمل عدة مجالات.

اضافة اعلان



أبرز فوائد الكزبرة الصحية:

تحسين الهضم: تحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يخفف الانتفاخ والغازات ويُفيد مرضى القولون العصبي.

تنظيم السكر في الدم: قد تساهم مستخلصات بذورها في خفض مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني (تحت إشراف طبي).

مضادة للالتهابات: تحتوي على مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين، التي تقلل الالتهابات المرتبطة بأمراض مزمنة.

خفض الكوليسترول: تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الجيد، مما يعزز صحة القلب.

تعزيز المناعة: غنية بفيتامين C وA والزنك، وتدعم مقاومة العدوى.

تنقية الجسم من السموم: تساهم في طرد المعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق من الجسم.

تحسين صحة الجلد: تُستخدم لتهدئة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والإكزيما بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهاب.