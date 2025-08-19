الثلاثاء 2025-08-19 12:08 م
 

تعرف على أسرار الكزبرة الطبية والغذائية

8ع
تعبيرية
 
الثلاثاء، 19-08-2025 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   الكزبرة (بالإنجليزية: Coriander) نبات عطري من عائلة الخيمية، تُستخدم أوراقه وبذوره في الطهي بمختلف المطابخ العالمية، لكن فوائدها الصحية تتجاوز النكهة لتشمل عدة مجالات.

اضافة اعلان


أبرز فوائد الكزبرة الصحية:
تحسين الهضم: تحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يخفف الانتفاخ والغازات ويُفيد مرضى القولون العصبي.
تنظيم السكر في الدم: قد تساهم مستخلصات بذورها في خفض مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني (تحت إشراف طبي).
مضادة للالتهابات: تحتوي على مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين، التي تقلل الالتهابات المرتبطة بأمراض مزمنة.
خفض الكوليسترول: تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الجيد، مما يعزز صحة القلب.
تعزيز المناعة: غنية بفيتامين C وA والزنك، وتدعم مقاومة العدوى.
تنقية الجسم من السموم: تساهم في طرد المعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق من الجسم.
تحسين صحة الجلد: تُستخدم لتهدئة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والإكزيما بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهاب.

 

لبنان 24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتعهةى

طب وصحة بدائل صحية للحوم؟ تعرّف على فواكه مليئة بالبروتين

غاعلاى

طب وصحة الحرارة المرتفعة تُفقد الجسم شهيته.. وهكذا نعيدها!

8ع

طب وصحة تعرف على أسرار الكزبرة الطبية والغذائية

حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

أخبار محلية حسان يستقبل سلام في رئاسة الوزراء

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية الضريبة تعتمد التوقيع الالكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

يسرائيل كاتس

فلسطين كاتس يتسلم اليوم خطة أركان الجيش الإسرائيلي لاحتلال غزة

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية إطلاق منصة "جاهز" لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية

قفب

فن ومشاهير شاعر سعودي يفارق الحياة إثر سقوط مأساوي من مرتفع جبلي



 
 





الأكثر مشاهدة