تعرف على أسرار الكزبرة الطبية والغذائية

أبرز فوائد الكزبرة الصحية:
تحسين الهضم: تحفّز إفراز الإنزيمات الهاضمة، ما يخفف الانتفاخ والغازات ويُفيد مرضى القولون العصبي.
تنظيم السكر في الدم: قد تساهم مستخلصات بذورها في خفض مستويات السكر، خاصة لدى مرضى السكري من النوع الثاني (تحت إشراف طبي).
مضادة للالتهابات: تحتوي على مضادات أكسدة مثل الكيرسيتين، التي تقلل الالتهابات المرتبطة بأمراض مزمنة.
خفض الكوليسترول: تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وزيادة الجيد، مما يعزز صحة القلب.
تعزيز المناعة: غنية بفيتامين C وA والزنك، وتدعم مقاومة العدوى.
تنقية الجسم من السموم: تساهم في طرد المعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق من الجسم.
تحسين صحة الجلد: تُستخدم لتهدئة مشاكل الجلد مثل حب الشباب والإكزيما بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والالتهاب.
