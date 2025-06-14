7 أطعمة لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم

الوكيل الإخباري- يساهم تنظيف الأمعاء في دعم الجهاز الهضمي من خلال تعزيز البكتيريا النافعة، وتقليل الالتهابات، والتخلص من الأطعمة المصنعة. ووفقًا لما نشره موقع NDTV، إليك أبرز الأطعمة التي يُنصح بإدراجها في النظام الغذائي لهذا الغرض:

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الأطعمة المخمرة: مثل الزبادي غير المُحلى، الكيمتشي، الميسو، والتمبيه، وهي أطعمة غنية بالبروبيوتيك تعزز صحة الأمعاء.

الخضروات الغنية بالألياف: مثل السبانخ، البروكلي، والهليون، وتساعد في تنظيف الأمعاء وتحفيز نمو البكتيريا المفيدة.

الفواكه الكاملة: كالتفاح، التوت، الموز، والكيوي، وهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، ويفضَّل تناولها كاملة بدلًا من العصير.

الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الكينوا، والأرز البني، تدعم صحة الجهاز الهضمي وتُسهم في تنظيم حركة الأمعاء.

المكسرات والبذور: أبرزها اللوز، الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، وهي مصادر ممتازة للألياف والدهون المفيدة.

الزنجبيل والكركم: يحتويان على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد الزنجبيل على تسهيل الهضم، بينما يدعم الكركم شفاء الأمعاء.

الدهون الصحية: مثل أحماض أوميغا-3 والدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك، وتُسهم في تقليل الالتهابات.