7 أطعمة لتنظيف الأمعاء وتحسين الهضم

الأطعمة المخمرة: مثل الزبادي غير المُحلى، الكيمتشي، الميسو، والتمبيه، وهي أطعمة غنية بالبروبيوتيك تعزز صحة الأمعاء.
الخضروات الغنية بالألياف: مثل السبانخ، البروكلي، والهليون، وتساعد في تنظيف الأمعاء وتحفيز نمو البكتيريا المفيدة.
الفواكه الكاملة: كالتفاح، التوت، الموز، والكيوي، وهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، ويفضَّل تناولها كاملة بدلًا من العصير.
الحبوب الكاملة: مثل الشوفان، الكينوا، والأرز البني، تدعم صحة الجهاز الهضمي وتُسهم في تنظيم حركة الأمعاء.
المكسرات والبذور: أبرزها اللوز، الجوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، وهي مصادر ممتازة للألياف والدهون المفيدة.
الزنجبيل والكركم: يحتويان على خصائص مضادة للالتهابات، ويساعد الزنجبيل على تسهيل الهضم، بينما يدعم الكركم شفاء الأمعاء.
الدهون الصحية: مثل أحماض أوميغا-3 والدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأسماك، وتُسهم في تقليل الالتهابات.
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