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الإثنين، 06-12-2021 04:10 م

أشهر الأماكن السياحية في بورتو البرتغالية

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الوكيل الإخباري - تتميز مدينة بورتو البرتغالية بالتلال المرصوفة بالحصى والواجهات المكسوة بالبلاط الملون وسقوف التراكوتا، وهي وجهة مريحة تمزج بين جاذبية العالم القديم والجديد.

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في الآتي، أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في بورتو : 

 

جسر دوم لويس

تمتد المساحات المعدنية ذات الطابقين لجسر دوم لويس عبر نهر دورو من بورتو إلى فيلا نوفا دي جايا، وقد صممها تيوفيل سيريغ، طالب غوستاف إيفل الذي وضع أيضًا الخطط لجسر دونا ماريا بيا القريب. عندما تم الانتهاء من جسر دوم لويس في عام 1886، كان أطول جسر منفرد في العالم بارتفاع 564 قدمًا، وكان يدعم وزن 3045 طنًا من الفولاذ.

 

بالاسيو دا بولسا

هو قصر رائع من القرن التاسع عشر في قلب المركز التاريخي للمدينة المدرج في قائمة اليونسكو. أعجوبة العمارة الكلاسيكية الجديدة وغارقة في التاريخ، استضافت قاعات الاحتفالات الكبرى فيها أفراد العائلة المالكة مثل الملكة إليزابيث الثانية على مر السنين.

 

ساحة ليبرداد

تقع ساحة ليبرداد في الطرف الجنوبي من شارع Avenida dos Aliados المهيب في بورتو، والتي بدأت حياتها في أواخر القرن الثامن عشر عندما بدأت المدينة في التوسع خارج أسوار العصور الوسطى. إذا كنت تقف في وسط الساحة، فستحصل على مناظر خلابة لبعض الرموز المعمارية في بورتو.

كاسا دا موسيكا
يعد كاسا دا موسيكا أحد أفضل مناطق الجذب في بورتو لعشاق الموسيقى والهندسة المعمارية على حدٍ سواء. تضم قاعة حفلات واسعة تتسع لـ 1300 مقعدًا تستخدمها أوركسترا بورتو الوطنية. يقدم المطعم الموجود على السطح خيارات عشاء منوعة مع إطلالات لا تقاوم.

 

المصدر - سيدتي

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