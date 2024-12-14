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الصحة العالمية: 58% من المستشفيات في سوريا معطلة

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مستشفى في سوريا
السبت، 14-12-2024 08:08 ص

الوكيل الإخباري- حذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الأوضاع الصحية في سوريا، مشيرة إلى أن الاحتياجات كبيرة ومتزايدة، لا سيما مع عودة النازحين إلى ديارهم وزيادة الطلب على الخدمات الغذائية والصحية.

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وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" مساء أمس الجمعة: "نحصل على 21% فقط من احتياجاتنا في سوريا و58% من المستشفيات معطلة بسبب محدودية الموارد"، موضحة أن النظام الصحي في سوريا غير قادر على تلبية الاحتياجات للسكان وهناك الآلاف من النازحين عادوا من الدول المجاورة إلى سوريا.


وحول إعلان المفوضية الأوروبية زيادة الدعم الإنساني الى سوريا وتدشين جسر جوي، أوضحت هاريس، أنه في الوقت الراهن ما زال هناك الكثير من الاحتياجات "ونحن بحاجة إلى الأفراد والأطقم الطبية لدعم الحالات الصحية وإجراء العمليات الطبية الحرجة للمرضى".


وتابعت: كما أن هناك نقصا حادا في المعدات الطبية ونحتاج إلى زيادة التمويل في هذا البلد.


وطالبت المجتمع الدولي بالتعاون التكاتف من أجل إعادة بناء النظم الصحية والطبية، وتقديم الأطقم الطبية والخبرات في كثير من المجالات الطبية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي في سوريا وتلبية احتياجات الأشخاص.

ولفتت إلى أن المنظمة لديها فجوة تقدر بـ 98 % في التمويل الطبي "علما بأن القطاع الطبي في جنوبي سوريا له احتياجات كبيرة بسبب زيادة المخاطر وهناك الحاجة لتوفير سيارات إسعاف لمواجهة الظروف الطارئة، علما بأنه دون دعم تلك المطالب لا يمكن الوفاء بالالتزامات وتقديم الخدمات الطبية الصحية العاجلة في الجنوب السوري".


وعن الأوضاع الأمنية وعودة النازحين لسوريا ودور المنظمة، قالت هاريس، إنه بالرغم من المخاطر فما زالت الأطقم الطبية تنفذ أعمالها بكل احترافية، وتعمل على ضمان وصول الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين في سوريا".

 

RT

 
gnews

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