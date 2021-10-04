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الإثنين، 04-10-2021 04:27 م

أفضل الأماكن السياحية في هنغاريا

عاصمة-هنغاريا-موقع-معلومات


الوكيل الإخباري - تزخر هنغاريا بالتقاليد الثقافية الغنية والمتنوعة، وتقدّم مزيجاً من المواقع الطبيعية والتاريخية الجديرة بالزيارة.

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أفضل الأماكن السياحية في هنغاريا :

 

نهر الدانوب في بودابست
يتدفق نهر الدانوب عبر قلب بودابست، وهو شريان الحياة للعاصمة المجرية، ويفصل مدينة بودا، ومدينة أوبودا على الضفة الغربية ومدينة بيست على الضفة الشرقية. تعد الواجهة البحرية الرائعة أيضاً جزءاً من كنوز بودابست المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، هي موطن لمعالم عدّة مثل جسر السلسلة المعلق وجسر الحرية ومبنى البرلمان المجري وجزيرة مارغريت.

 

مجلس النواب
مجلس النواب المجري هو أحد المباني الحكومية الأكثر روعة في العالم. يقع المبنى القوطي الجديد على ضفاف نهر الدانوب المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ويضم 691 غرفة، البعض منها مفتوحة للجمهور، بما في ذلك قاعة القبة.

 

جزيرة مارجريت
تقع جزيرة مارغريت في نهر الدانوب، وهي واحة في العاصمة المجرية بودابست. تمتلئ هذه الحديقة الخضراء بالعديد من المعالم السياحية، بما في ذلك مسبح ومنتجع صحي وملاعب وحديقة يابانية. عندما تشرق الشمس، يتنزه السكان والسياح في المروج الخضراء بالجزيرة. وفي الصيف، يستمعون إلى الحفلات الموسيقية المجانية.

المصدر - سيدتي 

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