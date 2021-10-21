اشهر الاماكن السياحية في رومانيا

الوكيل الإخباري - مزيج فريد من القصور الخيالية والمدن الساحرة والمناظر الطبيعية المذهلة، تتمتع رومانيا بخلفية مثالية لقضاء عطلات مناسبة للزوجين.

اضافة اعلان

أشهر الأماكن السياحية لرحلة رومانسية ممتعة :

مركز سيبيو القديم



تم اختياره من قبل فوربس كواحد من "أكثر الأماكن المثالية للعيش في أوروبا"، حيث يتمتع مركز سيبيو القديم بسحر خاص. تفتخر المدينة بفن العمارة الباروكي وعصر النهضة اللافت للنظر، وتدعوك لاكتشاف معارضها الفنية والاسترخاء على تراساتها ومطاعمها الجذابة وإطلالة على المدينة من برج كاونسيل. لتناول وجبة رائعة، اذهب إلى Pardon Café and Bistro واكتشف الأصداف المطبوخة اللذيذة ، المصنوعة من وصفة سرية، وكعكات الجبن الشهية المصنوعة منزلياً.

قصر بروكنثال



قصر بروكنثال في أفريج هو المكان المثالي للاستمتاع بأجواء رومانسية في ديكور من القرن الثامن عشر. مقر الإقامة الصيفي السابق لبارون بروكنثال، يتميز قصر بروكنثال بمتنزه باروك بارك الوحيد في ترانسيلفانيا . يتميز الموقع بمقهى حديقة ومطعم حيث يمكن تنظيم عشاء رومانسي على ضوء الشموع.

قلعة سيغيزوارا



من بين أجمل القلاع في أوروبا، تعد قلعة سيغيزوارا مكاناً ساحراً. تلهم شوارعها الصغيرة المرصوفة بالحصى والمزينة بالمنازل الملونة أجواء العصور الوسطى. في الداخل، سحر العصور القديمة عندما امتلأت القلعة بالحرفيين والتجار، يجعل المرء يشعر وكأنه قد سافر عبر الزمن. لا تفوت المناظر الخلابة من برج الساعة والتقط جمال المناطق المحيطة بالمدينة.

أوراديا



واحدة من أجمل مدن رومانيا، من المؤكد أن العمارة الباروكية في أوراديا وفن الآرت نوفو ستلفت انتباهك. تدعو المباني المهيبة إلى اكتشافها في نزهة مسائية عندما تضفي الأضواء الصغيرة لمسة رومانسية على الجو. بالقرب من المدينة، يمكنك أن تدلل نفسك في المنتجعات الصحية الفخمة.

نفق الحب



نفق الحب هو مكان مدهش. يقع على خط السكة الحديد الذي يربط مدينة كارانسيبيس ببوياري، في الوقت الحاضر تم تحويل مكان مهجور إلى نفق أخضر وأعجوبة طبيعية.



المصدر - سيدتي