اكتشف عالم السياحة الصناعية في اليابان

الوكيل الإخباري - استمتع بجولات المصانع وجولات النباتات والمراكز الحرفية والمتاحف الصناعية وجولات المزارع وجولات مصانع الجعة والمزيد، من أحدث التقنيات إلى السلع الحرفية التقليدية، يتفوق المنتجون اليابانيون في فن الإبداع، من خلال جولات السياحة الصاناية ستشاهد الاختراعات اليابانية وتتعرف على الأشخاص الذين يجعلون اليابان مكاناً سياحياً رائعاً ومبتكراً .

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اختراعات يابانية غيرت طريقة حياتنا وسفرنا :



قبل أربعين عاماً، حصل يوكيو يوكوزاوا الموظف في Suwa Seikosha على براءة اختراع لاختراعه أول كمبيوتر محمول Epson HX-20 بشاشة LCD ولوحة مفاتيح كاملة الحجم وبطاريات قابلة لإعادة الشحن وطابعة وقد أشادت مجلة BusinessWeek بـ "الثورة الرابعة في الحوسبة الشخصية". للاحتفال بهذا الإنجاز الهام ، تنظر TW إلى الوراء في بعض إبداعاتنا اليابانية المفضلة الأخرى فيبعد الحرب سنوات.



1. جهاز طهي الأرز الكهربائي للطهي السريع خلال السفر

جهاز مطبخ بسيط ولكنه مفيد للغاية يتكون من مصدر حرارة ووعاء طهي وثرموستات - أول مواقد أرز كهربائية (suihanki) - أنتجتها شركة Mitsubishi Electric في عام 1945، لسوء الحظ، لم تكن سهلة الاستخدام في ذلك الوقت حيث كانت هناك لم يكن متاحاً الإغلاق التلقائي، مما يعني أن الأرز يحتاج إلى إشراف مستمر، في عام 1956، اخترع يوشيتادا مينامي قدراً عملياً لطهي الأرز مزوداً بثرموستات يتم إيقاف تشغيله تلقائياً وبالتالي منع الأرز من الاحتراق، بدأت توشيبا بيع أفران الطهي ، وفي غضون أربع سنوات يمكن العثور عليها في حوالي نصف المنازل اليابانية .



2- القطارات السريعة

اختراع قطارات سريعة بسرعات تصل إلى 130 ميلاً في الساعة (210 كيلومترات في الساعة) مما يجعل من الممكن الوصول من العاصمة إلى أوساكا في حوالي أربع ساعات، أي أقل بثلاث ساعات من القطار السريع التقليدي المحدود، اليوم يمكن القيام بهذه الرحلة في ساعتين ونصف على قطار نوزومي السريع بسرعة قصوى تقارب 200 ميل في الساعة. (320 كم -ساعة).



3- ساعة كوارتز

تم تصنيع أول ساعة كوارتز بواسطة مختبرات بيل بعد 47 عاماً ، مما يثبت أنها أكثر دقة من نظيرتها الميكانيكية، كان التحدي الكبير التالي هو الضغط على جميع مكونات الساعة في ساعة يد. ليس بالأمر السهل. أصبحت Seikosha أول شركة تحقق ذلك مع إطلاق Seiko Quartz Astronفي يوم عيد الميلاد عام 1969 وهو تاريخ محفور في سجلات تاريخ صناعة الساعات.



4- الرصف اللمسي لتيسير سفر وتنقل المعاقين

لتنبيه المشاة المعاقين بصرياً إلى المخاطر القادمة مثل حواف الأرصفة أو حواف المنصات في محطات القطار، تم تطوير الأسطح الصفراء الوعرة، التي تم تطويرها في عام 1965في العقد التالي، أصبح الرصف اللمسي في نهاية المطاف أمرًا شائعًا في الدول الغربية في التسعينيات.



5- جهاز الكاريوكي للرقص والغناء خلال السفر والسياحة

تم وصف Daisuke Inoue ، المعروف باسم مخترع الكاريوكي، في مجلة Time بأنه "واحد من أكثر الآسيويين تأثيراً في القرن العشرين." في عام 1971 ، قدمت فرقته موسيقى داعمة في النوادي لرجال الأعمال الراغبين في الصعود إلى المسرح، عندما طلب منه أحد العملاء مرافقته في رحلة عمل في عام 1971، لم يتمكن من الحضور، وبدلاً من ذلك، قدم شريطاً مسجلاً، بعد أن أدرك عازف الدرامز إمكاناته، صنع آلة كاريوكي من جهاز استريو للسيارة وصندوق عملات ومكبر للصوت استأجره بعد ذلك إلى الحانات في كوبي، نظراً لأنه لم يقم ببراءة الاختراع، فقد خسر إينو الملايين، يمكنك حتى الاستمتاع بالكاريوكي أثناء رحلات السفر والسياحة في أحدث القطارات في اليابان.



6- مشغل الكاسيت لرحلات العمل

في 1 يوليو 1979 بعد 16 عاماً من تطوير شركة فيليبس الهولندية لتقنية الكاسيت، أصدرت سوني TPS-L2 Walkman وهو مشغل كاسيت شخصي أحدث ثورة في طريقة استماع الناس للموسيقى، سئم الشريك المؤسس للمنظمة ماسارو إيبوكا من الالتفاف حول مسجل الكاسيت الضخم TC-D5 في رحلات العمل وطلب من نائب الرئيس التنفيذي نوريو أوغا تصميم إصدار استريو للتشغيل فقط .



7- مراحيض اليابان المذهلة

عندما يزور السائحين اليابان ، فإن أحد الأشياء الأولى التي يذكرونها عادة هو مدى روعة المراحيض هنا، توتو هي الشركة المسؤولة عن هذه المراحيض المبتكرة التي تتميز بأغطية أوتوماتيكية ومقاعد مدفأة وموسيقى لإخفاء أي ضوضاء محرجة، كان إنشاء الحمام في عام 1980 هو الذي بشر ببدء عصر جديد من المراحيض عالية التقنية، كانت الفكرة هي دمج المقاعد الكهربائية مع وظائف بيديه والتي تتميز بفوهة تمتد وتتراجع عند 43 درجة بالضبط والمعروفة باسم "الزاوية الذهبية"، ودائماً ما تكون درجة حرارة الماء دافئة، مما يتيح لك الراحة المثلى.



8- الضوء الأزرق

في عام 2014 فاز شوجي ناكامورا وهو مواطن أمريكي ولد ونشأ في اليابان، مع اثنين من العلماء اليابانيين، إيسامو أكاساكي وهيروشي أمانو، بجائزة نوبل في الفيزياء لاختراع الثنائيات الباعثة للضوء الأزرق (LED)، أدى إنجازهم في عام 1992 إلى حل مشكلة طويلة الأمد أثبتت أنها صعبة للغاية بالنسبة للعلماء، على الرغم من أن المصابيح الخضراء والحمراء كانت موجودة منذ سنوات عديدة بدون الثنائيات الزرقاء ، لم يكن من الممكن إنتاج الضوء الأبيض الذي نراه في شاشات الكمبيوتر والتلفزيون القائمة على LED اليوم، أصبحت الإضاءة الآن أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وفعالية من حيث التكلفة.



9- الرموز التعبيرية

نسخة منقوشة بزاوية من كلمتين يابانيتين تعنيان "شخصية مصورة"، ظهرت الرموز التعبيرية لأول مرة في اليابان في نهاية القرن العشرين، ثم صمم Shigetaka Kurita مجموعة من 176 صورة ملونة تشبه الرسوم المتحركة باستخدام قماش 12 × 12 بكسل لـ Docomo، يوجد الآن أكثر من 3000 رمز تعبيري في معيار Unicode، يقال إن "الوجه بدموع الفرح" هو الرموز التعبيرية الأكثر استخدامًا.

المصدر - سائح



