السعودية تعلن استئناف رحلات الطيران المباشرة بين باريس والعُلا

الوكيل الإخباري-أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية "السعودية" استئناف رحلاتها الجوية المباشرة بين باريس و مدينة العُلا السعودية، بواقع رحلة واحدة أسبوعياً اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والوكالة الفرنسية لتطوير العلا.

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سيتيح المسار الجديد للمسافرين الوصول من باريس إلى العلا في غضون 5 ساعات فقط، مع كامل وسائل الراحة التي توفرها طائرة بوينج 787 "دريملاينر". وستستمر الرحلات حتى 12 مارس للعام 2023.



يأتي إعلان استئناف الرحلات تزامناً مع مشاركة العُلا في معرض سوق السفر العالمي المقام في لندن هذا الأسبوع، حيث تعرض العُلا للعالم والمسافرين الدوليين أهم ما يميز هذه المنطقة الصحراوية المليئة بالعجائب والأثار والتي تعود إلى ما يزيد عن 7000 عام من التاريخ البشري.



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