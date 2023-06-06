السياحة في تركيا: أفضل الأوقات لزيارة مدينة اسطنبول

الوكيل الإخباري - اسطنبول هي واحدة من أكثر المدن جاذبية في العالم وهي المدينة الوحيدة التي تنتشر على قارتين وتربط بين آسيا وأوروبا إلى جانب كونها أكبر مدينة في تركيا. بعد العاصمة أنقرة، تمثل اسطنبول المحور الاقتصادي والثقافي والتاريخي لتركيا.





الصيف

الصيف هو أفضل وقت لزيارة العديد من الأماكن في العالم الأمر الذي ينطبق على اسطنبول علمًا أن موسم الذروة هو يونيو، وأكثر شهور السنة ازدحامًا هو أغسطس، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

الصيف دافئ ورطب مع سماء صافية، ويستمر لمدة 3 أشهر بمتوسط درجة حرارة يومية 25 درجة مئوية.

على الرغم من الجفاف نسبيًا، إلا أنه قد يكون هناك هطول أمطار عرضي بمعدل 28 يومًا خلال موسم الصيف بأكمله، هذا لا يعني أنه يجب حزم معدات المطر الخاصة لقضاء عطلة الصيف في إسطنبول، بدلاً من ذلك سيكون ارتداء ملابس وأحذية صيفية مناسبة هو الخيار الأفضل وإضافة بضع طبقات إضافية للأمسيات الباردة عندما تنخفض درجات الحرارة إلى 21 درجة مئوية.

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نشاطات صيفية

هناك العديد من الأنشطة في الهواء الطلق والمهرجانات الموسيقية إلى الأسواق ورحلة بحرية رومانسية في البوسفور.

في يونيو، يمكن الاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية من دون الحاجة إلى القلق بشأن حرارة الصيف، هذا هو الوقت أيضًا من العام الذي تقام فيه الكثير من المهرجانات الموسيقية مثل مهرجان إسطنبول الدولي للموسيقى (29 مايو - 29 يونيو) ومهرجان تشيل أوت.

أغسطس هو الوقت المثالي لزيارة منتزه اسطنبول الترفيهي، أو زيارة جزر الأمراء، أو القيام بنزهة في إحدى الحدائق الجميلة، أو القيام برحلة بحرية عند غروب الشمس في البوسفور على متن يخت.

أشهر الصيف أيضًا مثالية لقضاء الإجازات العائلية الصيفية، اسطنبول لديها شواطئ جميلة في المناطق الساحلية على بعد 12 ميلاً من وسط المدينة.



الخريف

بالنسبة للبعض، يعتبر الخريف في اسطنبول هو أفضل وقت لزيارة المدينة بدءًا من سبتمبر وحتى نوفمبر، حيث يكون الطقس دافئًا ولطيفًا بشكل عام. يتراوح متوسط درجات الحرارة في الخريف من 20 درجة مئوية إلى 12 درجة مئوية.

هناك نشاطات عدة في اسطنبول خلال موسم الخريف، من مهرجان أكبانك للجاز في بداية أكتوبر (مهرجان لمدة 10 أيام)، ومهرجان الدمى الدولي (مهرجان يستمر 11 يومًا)، إلى الرحلات ذات الطابقين، ورحلات البوسفور والتدليل في الحمام التركي.

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