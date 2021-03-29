المغرب يعود إلى تعليق الرحلات الجوية مع فرنسا وإسبانيا

الوكيل الإخباري - ذكرت موقع "هسبريس"، أن السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية من وإلى فرنسا وإسبانيا، في إطار جهود الوقاية من فيروس كورونا المستجد، لا سيما في ظل تفشي سلالات متحورة.

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وبحسب ما نقله "هسبريس" عن مصادر لم يذكر اسمها، فإن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل كافة شركات الطيران التجارية، ويدخل القرار حيز التنفيذ بدءًا من الثلاثاء 30 آذار / مارس الجاري.



وكانت السلطات المغربية قد علقت الرحلات الجوية مع 37 دولة، في إطار التدابير الوقائية لكبح تفشي وباء "كوفيد-19".



ويأتي قرار التعليق فيما كانت تقارير صحفية في المغرب قد ذكرت أن المملكة أخبرت إسبانيا بموافقتها على تنظيم "عملية مرحبا" لعبور المغاربة المقيمين في أوروبا صوب بلادهم، خلال فصل الصيف.



ولم يجر تنظيم هذه العملية في صيف 2020، عندما كان تفشي الوباء في ذروته، ولأن إسبانيا كانت تحت الحجر بدورها.



وتأمل الجالية المغربية في أوروبا أن يتحسن الوضع الوبائي، خلال الصيف المقبل، للتمكن من قضاء العطلة مع عائلاتهم في المملكة، لا سيما في ظل التحسن الكبير للوضع الوبائي بالبلاد.

سكاي نيوز



