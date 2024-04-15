في اليوم العالمي للفن... جولة على متاحفه ومعارضه الأبرز

الوكيل الإخباري - الفن قوة إبداعية تؤثر على ثقافات الشعوب، وتعبّر عن حياة الأفراد بطرق غير تقليدية، تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية، ما أدى إلى تخصيص العالم يوماً من كل عام للاحتفال بالفن، والذي يوافق في 15 أبريل من كل عام.

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تعتبر المعارض والمتاحف الفنية بمثابة مساحات هامة لمحبي الفن. يمكن أن يقام في هذا اليوم معارض فنية، حيث يتم تسليط الضوء على الفنانين وأعمالهم ومساهماتهم في الحياة الثقافية؛ مثل: فان جوخ، ودافنشي، ومايكل أنجلو.





متحف اللوفر

يقع في قلب العاصمة الفرنسية باريس، وهو كنز دفين من الفن والتاريخ. كان في الأصل قصراً ملكياً، ثم تم تحويله إلى متحف خلال الثورة الفرنسية. يشتهر متحف اللوفر باستضافة لوحة "الموناليزا" لليوناردو دافنشي.

متحف متروبوليتان

يطلق عليه الناس Met، ويقع على الحافة الشرقية لسنترال بارك، نيويورك. وهو موطن لمجموعة متنوعة من المصنوعات اليدوية. تمتد مجموعتها المتنوعة إلى 5000 عام، وتحتوي على أعمال فنية من الحضارات القديمة.

متحف دورسيه



يقع في محطة سكة حديد سابقة على ضفاف نهر السين، ويحتوي على مجموعة وفيرة عندما يتعلق الأمر بالفن الفرنسي من منتصف القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين. سوف يحظى متحف دورسيه بإعجاب خاص من قبل الأشخاص الذين يعجبون بلوحات العصور والأنماط الانطباعية وما بعد الانطباعية.



متحف برادو

يعتبر بيت الفن الإسباني والأوروبي، ويقع في مدريد، ويمتد من القرن الثاني عشر إلى أوائل القرن العشرين، ويضم روائع لفيلاسكيز وجويا وإل جريكو.

متحف فان جوخ

يجذب المتحف، الذي يقع مقره في أمستردام والمخصص فقط لأعمال فنسنت فان جوخ، أكثر من مليوني زائر سنوياً. ويضم أكبر مجموعة من أعمال فان جوخ الفنية في جميع أنحاء العالم، تقدر بحوالي 1300 قطعة.



متحف ريجكس

تأسس في لاهاي، ثم انتقل إلى أمستردام. يعرض 8000 قطعة أثرية من الفن والتاريخ، ويضم مجموعة من مليون قطعة تعود إلى الأعوام 1200-2000. ومن بين هذه المجموعة روائع لفنانين عالميين مشهورين؛ مثل رامبرانت وفرانس هالس ويوهانس فيرمير.



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