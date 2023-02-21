تعرفوا إلى السوائل المسموح والممنوع حملها على متن الطائرة

الوكيل الإخباري - تتعدد الأغراض والمحتويات الخاصة بحقيبة السفر التي يمنع حملها على متن الطائرة لعدة أسباب، وتعتبر السوائل من أبرز الممنوعات التي يمنع وجودها على متن الطائرة لأسباب عدّة أهمها:

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السوائل والكريمات والمواد الهلامية

قد يكون الدواء الذي تم وصفه خصيصًا هو العنصر الأكثر شيوعًا الذي يعتبر استثناءًا لوجوده على متن الطائرة خلال الرحلة، يمكن فحص الدواء بصريًا أو باستخدام جهاز الأشعة السينية يمكن أيضًا اختباره بحثًا عن آثار للمتفجرات.

الأدوية السائلة ومحلول العدسات اللاصقة

بشكل عام الأدوية السائلة غير الموصوفة ومحاليل العدسات اللاصقة يمنع وجودها على متن الطائرة.



حليب الأطفال

المسافرون مع أطفال رضع يكون لديهم المزيد من القلق لتزويد الصغار بالتغذية المناسبة أثناء السفر، حيث أن إدارة أمن المواصلات تصنف لبن الأم وحليب الأطفال على أنها سوائل ضرورية طبيًا لذا ليس من الضروري أن يكون الطفل حاضرًا في حالة الاستثناء.

من أجل تسريع العملية، تقترح إدارة أمن المواصلات ولكنها لا تتطلب نقل السوائل في زجاجات شفافة، بحيث يمكن فحصها بواسطة ماسحات الزجاجات السائلة.

في حين أن هناك فرصة قد يُطلب فتحها، فلن يتم وضع أي شيء في السائل على الإطلاق، تضيف الوكالة أيضًا أن عملية الفحص لا يجب أن تؤثر على الصيغة، ولكن في حالة الرغبة في عدم تصويرهم بالأشعة السينية، فيمكن اتخاذ وسائل اختبار بديلة.



عبوات الثلج

عبوات الثلج والهلام والمجمد المطلوبة للاحتفاظ بالعناصر الأخرى الضرورية طبيًا في حالتها الباردة المطلوبة. بغض النظر عن الحالة الموجودة فيها ثلج صلب أو هلام سائل) بالإضافة إلى ذلك، يُسمح أيضًا بأكياس أو ملحقات أخرى للإمدادات الطبية.



معقم اليدين

في حين أنها قد تكون متاحة بسهولة بعد الفحص الأمني وفي الوجهة، فقد تمت إضافة عنصر النظافة، خاصة للاستخدام على متن الطائرة، حيث قال بعض الخبراء أنه يجب اتخاذ احتياطات إضافية على الطائرات والمطارات لمنع انتشار الجراثيم.

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