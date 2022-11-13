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الأحد، 13-11-2022 04:23 م

طرق السفر إلى ليفربول بميزانية محدودة

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الوكيل الإخباري - تقع مدينة ليفربول بشمال انجلترا بمقاطعة مرزيسايد وهي العاصمة الثقافية لأوروبا وتعتبر من أهم المدن الصناعية والتجارية ويوجد بها العديد من المنشأت التي اعطتها شهرة عالمية مثل جامعة ليفربول التي تعتبر من أعرق الجامعات البريطانية.

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بعض النصائح للسفر إلى ليفربول بميزانية محدودة:

 

تناول العشاء في المطاعم
تتمتع ليفربول بأحد أفضل مشاهد الطعام المستقلة في شمال إنجلترا (ويمكن القول في المملكة المتحدة بأكملها)، إن تاريخها كميناء تجاري مهم يندمج في عروض الطهي، مع كل أنواع فن الطهي على الطاولة.

 

يمكن أن يكون تناول الطعام في مطعم محلي طريقة رائعة لتوفير المال والتعرف أكثر على ثقافة الطهي والطعام في الوجهة السياحية، ومن ثم العيش تجربة تناول الطعام المحلي بالإضافة إلى الحصول على أفضل الأسعار داخل الوجهة السياحية.

 

التجول في المدينة
واحدة من أفضل الطرق للحفاظ على ميزانية منخفضة في ليفربول هي المشي في كل مكان لحسن الحظ، فإن وسط مدينة ليفربول المضغوط يعني أن التجول في ليفربول سيرًا على الأقدام أمر سهل التنفيذ.

 

شراء تصريح سفر بدلاً من دفع ثمن التذاكر الفردية
في حالة الرغبة في استكشاف منطقة المدينة الأوسع أو التوجه شمالًا إلى الشواطئ على طول ساحة سيفتون، كما أن وسائل النقل العام ليست باهظة الثمن في ليفربول.


جولة مشي مجانية
من أفضل الطرق للتعرف على مدينة جديدة القيام بجولة سيرًا على الأقدام، يوجد في ليفربول العديد من الخيارات جولات قائمة على التبرع.


الاستفادة من المتاحف والمعارض الفنية المجانية
جميع المتاحف في ليفربول تقريبًا مجانية ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من التنوع.

 

 

سيدتي 

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