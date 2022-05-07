عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

الوكيل الاخباري-يقع المسافرون في بعض العادات السيئة التي تفقد عليهم أجواء رحلتهم السياحية من دون انتباه، وعندما يعودون من سفرتهم يشعرون بأن هناك الكثير قد فاتهم من دون الاستمتاع به، لذلك يمكننا مساعدتك في تحديد هذه العادات من أجل تجنبها.



عادات سيئة تفسد الرحلة السياحية



المبالغة في التصوير



يحاول الكثيرون تسجيل جميع اللحظات السعيدة التي يعيشونها خلال الرحلة، مما يفقدهم المتعة خاصة إذا كان في موسم ذروة والوجهات السياحية تعج بالسائحين من كافة أنحاء العالم، لذا يمكن تدوين الذكريات وتسجيلها من خلال بعض الصور لكن بطريقة غير مبالغ فيها من أجل الاستمتاع بالرحلة.



المبالغة في النشاطات



امتلاء البرنامج اليومي بالعديد من الأنشطة حلم يحاول الكثيرون تحقيقه، لكنه غير صحيح، هذه الطريقة تفقد المسافر الاستمتاع بالرحلة والتركيز في الأنشطة التي يقوم بها حالياً، لذلك يمكنك استبدال ذلك بالأنشطة الأكثر متعة أولاً.





استعمال الهاتف المحمول



تصفح الإنترنت وإجراء العديد من مكالمات الهاتف تفسد الرحلة السياحية تماماً وتجعلك مشتتاً داخل الوجهات السياحية التي كنت تتمنى الذهاب إليها في يوماً ما، لذا حاول تجنب استعمال الهاتف إلا في الضرورة القصوى ويمكنك استبدال كاميرا الهاتف بأخرى احترافية، للسيطرة على استخدام المحمول بشكل مستمر.



عدم مغادرة المنتجع



كثيرون من المسافرين يفضلون البقاء داخل حدود المنتجع السياحي كونه يحتوي على كافة الاحتياجات، لكن هذه عادة سيئة تفسد عليك الاستكشاف والتعرف على الأماكن الأخرى داخل البلاد، لذا حاول البحث عن نقاط سياحية قريبة من المنتجع الذي تعيش فيه للاستمتاع بالرحلة السياحية بقدر الإمكان.



حجوزات الرحلات



ينصح بحجز الرحلة التي يمكن تحمل تكاليفها بالفعل، حيث أنه من الممكن الإنفاق الأقل على تذاكر الطيران والاحتفاظ ببعض الميزانية للجولات والهدايا والوجبات الغذائية، بالإضافة إلى ضرورة الحرص على الاحتفاظ بتكاليف الطوارئ مثل أسعار سيارات الأجرة في وقت متأخر من الليل ورسوم الأمتعة المفاجئة.

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