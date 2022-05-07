السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمرك مطار الركاب : تعاملنا مع أكثر من 80 ألف مسافرٍ قادمٍ للمملكة خلال عطلة العيد

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

السبت، 07-05-2022 05:00 م

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

50d461c1-eeca-4610-bf0d-a31cb13da3f7


الوكيل الاخباري-يقع المسافرون في بعض العادات السيئة التي تفقد عليهم أجواء رحلتهم السياحية من دون انتباه، وعندما يعودون من سفرتهم يشعرون بأن هناك الكثير قد فاتهم من دون الاستمتاع به، لذلك يمكننا مساعدتك في تحديد هذه العادات من أجل تجنبها.

عادات سيئة تفسد الرحلة السياحية

 المبالغة في التصوير

يحاول الكثيرون تسجيل جميع اللحظات السعيدة التي يعيشونها خلال الرحلة، مما يفقدهم المتعة خاصة إذا كان في موسم ذروة والوجهات السياحية تعج بالسائحين من كافة أنحاء العالم، لذا يمكن تدوين الذكريات وتسجيلها من  خلال بعض الصور لكن بطريقة غير مبالغ فيها من أجل الاستمتاع بالرحلة.

المبالغة في النشاطات

امتلاء البرنامج اليومي بالعديد من الأنشطة حلم يحاول الكثيرون تحقيقه، لكنه غير صحيح، هذه الطريقة تفقد المسافر الاستمتاع بالرحلة والتركيز في الأنشطة التي يقوم بها حالياً، لذلك يمكنك استبدال ذلك بالأنشطة الأكثر متعة أولاً.
 

استعمال الهاتف المحمول

 تصفح الإنترنت وإجراء العديد من مكالمات الهاتف تفسد الرحلة السياحية تماماً وتجعلك مشتتاً داخل الوجهات السياحية التي كنت تتمنى الذهاب إليها في يوماً ما، لذا حاول تجنب استعمال الهاتف إلا في الضرورة القصوى ويمكنك  استبدال كاميرا الهاتف بأخرى احترافية، للسيطرة على استخدام المحمول بشكل مستمر.

عدم مغادرة المنتجع

كثيرون من المسافرين يفضلون البقاء داخل حدود المنتجع السياحي كونه يحتوي على كافة الاحتياجات، لكن هذه عادة سيئة تفسد عليك الاستكشاف والتعرف على الأماكن الأخرى داخل البلاد، لذا حاول البحث عن نقاط سياحية قريبة من المنتجع الذي تعيش فيه للاستمتاع بالرحلة السياحية بقدر الإمكان.

حجوزات الرحلات

ينصح بحجز الرحلة التي يمكن تحمل تكاليفها بالفعل، حيث أنه من الممكن الإنفاق الأقل على تذاكر الطيران والاحتفاظ ببعض الميزانية للجولات والهدايا والوجبات الغذائية، بالإضافة إلى ضرورة الحرص على الاحتفاظ بتكاليف الطوارئ مثل أسعار سيارات الأجرة في وقت متأخر من الليل ورسوم الأمتعة المفاجئة.

اضافة اعلان

 

زهرة الخليج

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6276585e42360451055c05f0

الخطوط الجوية النيجيرية تعلق عملياتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود

F4pGk3CYDpPi7bIMse0L2sHEfHyBvPQrho4blUjm

اليابان تدرس رفع الحظر المفروض على دخول الأجانب اعتبارا من الشهر المقبل

62762f8042360414ec5534ab

بعد أكثر من عامين على التوقف.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى اسطنبول

image

السعودية: صندوق التنمية السياحي يعتمد 6 مشاريع بـ1.5 مليار ريال خلال الربع الأول

291df4da-cee3-4c01-bc79-c56babbed3dd

أجمل الأماكن السياحية في العاصمة الإسبانية

b20e317e-5653-4331-91be-83e616833d47

رأس الخيمة.. وجهتكم المثلى لقضاء أوقات لا تُنسى