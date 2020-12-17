مضيفة تكشف كيف يتم حفظ الراكب الذي يموت على متن الطائرة

الوكيل الاخباري - قالت ساندرا جيني كوون الموظفة السابقة في طيران Emirates، إنه في حالة وفاة مسافر أثناء الرحلة، يقوم أفراد الطاقم أولا بتغليف جثته في أكياس خاصة، توجد في جميع الطائرات تقريبا.



بعد ذلك، يتعين على المضيفات نقل الجثة إلى أحد الصفوف الشاغرة أو إلى درجة رجال الأعمال، ولكن إذا كانت الطائرة ممتلئة بالركاب، يتم ترك الراكب المتوفى في مكانه أو نقله إلى مطبخ المضيفات.



خلال ذلك، لا يحق لأفراد الطاقم الإعلان رسميا عن الوفاة على متن الطائرة. ولا يمكن القيام بذلك إلا من قبل السلطات المحلية بعد الهبوط".



كما أوضحت أنه في بعض الأحيان تنقل شركات الطيران الجثث في مقصورات الشحن. واختتمت المضيفة بالقول: "لذلك، كن على علم أنه في المرة القادمة التي تسافر فيها إلى مكان ما، قد تكون هناك جثة شخص ما، أسفلك مباشرة".

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المصدر : روسيا اليوم



