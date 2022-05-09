مواقع خلابة ينصح بزيارتها في السعودية

الوكيل الاخباري- بعد الأحداث والفعاليات المدهشة التي تأتينا من المملكة العربية السعودية، أصبح بإمكاننا أن نقول إنها باتت واحدةً من الوجهات السياحية التي يمكن الذهاب إليها لقضاء وقتٍ عائليٍ جميل، خصوصاً أنها تضم أيضاً الكثير من الأماكن التي ستغريكِ بالبقاء فيها، لذا إذا كنتِ ترغبين في قضاء عطلة جميلة، فإليكِ تلك الأماكن التي يمكنكِ زيارتها ووضعها على قائمة رحلاتك.

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وادي لجب



يمكن القول بأن هذا المكان الخلاب، الذي يقع شمال شرق مدينة جيزان، مناسبٌ لأولئك الذين يرغبون في القيام بمغامرة تتخللها السباحة والتجديف، إذ إن المنطقة عبارة عن شق صخري يتوسطه مجرى مائي.



جبال فيفاء



تقع هذه الجبال في منطقة جازان، وهي عبارة عن منطقة تضم مجموعة من الجبال المتلاصقة والتي تبدو من بعيد كجبل واحد، هرمي الشكل، وتمتاز بمنحدراتها وصعوبة تضاريسها ووعورة مسالكها وكثرة منعطفاتها، وأنها كتلة خضراء وذلك يرجع لخصوبتها وقابليتها لزراعة أصناف عدة من النباتات.

حافة العالم



هذه الحافة تُعد من أجمل المعالم السياحية في السعودية، لذا إن كنتِ من محبي المغامرة وعشاق الوجهات الاستثنائية ورياضة التسلق، فعليكِ بالتأكيد زيارتها.



قرية ذي عين الأثرية



يضم هذا المكان التراثي الكثير من الملامح التاريخية، التي نشأت في القرن العاشر الهجري وعمرها يزيد على 400 سنة، وبالعودة إلى تاريخها فقد بنيت القرية على قمة جبل أبيض، وتشتهر بزراعة الموز والليمون والفلفل والريحان والكادي.

زهرة الخليج