نصائح لاختيار الملابس المريحة والمناسبة للسفر

الوكيل الإخباري - يفضل الكثيرون اختيار الملابس المريحة خلال الرحلات الطويلة والقصيرة، لذا من الممكن إتباع عدد من النصائح الضرورية لاختيار الملابس المريحة وسهلة الارتداء خلال السفر.

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الجاكيت

قطعة الملابس الخارجية هي أسرع طريقة لتبدو أنيقة فضلًا عن ذلك أنها قطعة عملية، وقد يكون الجاكيت كلاسيكيًا وطويلًا، ويعتمد شكله وخامته على الطقس، لذا يمكن اختيار القماش الخاص به خفيف الوزن أو الصوف الأكثر كثافة وفقًا لدرجات الحرارة.

وشاح

عندما يتعلق الأمر بالسفر الجوي، يكون الوشاح الطويل له وظيفة مهمة ومزدوجة، لذا من المهم اختيار الحجم والملمس والتصميم المناسب لمقاومة البرد خلال فترة التواجد بالطائرة أو خلال فترة التواجد بالوجهة السياحية أثناء الرحلة.

تي شيرت

القمصان والبلوزات والتي شيرتات من أهم قطع الملابس التي يمكن ارتدائها تحت الجزء العلوي الأكبر حجمًا، حيث أن هذه القطع تكون ضرورية للغاية وعملية أثناء الرحلة كما أنها تعطي مظهرًا مميزًا للإطلالة، فضلًا عن ذلك أنها لا تأخذ الكثير من المساحة في حقيبة السفر.

الجوارب

أثناء الرحلات الطويلة يكون الركاب الذي يجلسون فترات طويلة عرضة لتجلط الأوردة العميقة، ولتجنب أن تصبح الساقين حمراء أو منتفخة بسبب تقييد الحركة، فمن الممكن الاستعانة بالجوارب الضاغطة، حيث أنها تساعد في تنشيط الدورة الدموية وبالتالي تقليل خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.

الأحذية الرياضية أو المريحة



الجينز

تعد هذه القطعة من أفضل وأكثر القطع المثالية التي يحتاجها الجميع أثناء السفر سواء كانت الرحلة قصيرة أو طويلة، وذلك لأنه يزيد من الشعور بالارتياح عند ارتدائه فترة طويلة من الوقت فضلًا عن ذلك أنه عملي للغاية ويساهم في زيادة سهولة الحركة دون الشعور بالتقيد.

المصدر- سيدتي

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