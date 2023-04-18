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الثلاثاء، 18-04-2023 12:05 م

6 أنشطة مختلفة.. تصلح للإجازات العائلية

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الوكيل الإخباري - التخطيط لقضاء إجازة عائلية تضم عدداً كبيراً من الأفراد من أعمار متفاوتة، يعتبر من أكثر الأمور المرهقة والمزعجة بسبب احتوائه على الكثير من التفاصيل حول المكان أو البلد المناسب، ووجود أنشطة تناسب جميع الفئات العمرية والميول.

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ومن خلال هذا التقرير، نوضح أفضل 6 أنشطة تصلح للإجازات العائلية، التي سيحبها الجميع من الأطفال الصغار إلى الكبار والمسنين، ويمكن أن تصنع من خلالها الكثير من الذكريات المميزة.

 

- القيام برحلة بحرية:
الرحلة البحرية من أكثر الأنشطة المناسبة للعائلة لوجود الكثير من خيارات الترفيه، مثل: تناول الطعام، ونوادي الأطفال الخاضعة للإشراف، ويمكن من خلالها لكل فرد تحقيق أقصى استفادة من إجازته أثناء قضاء الوقت معًا في الرحلة بحرية.


- منتجع شامل للاسترخاء:
تحتوي المنتجعات أو الفنادق الكبرى، خاصة المطلة على البحر، على جميع الأنشطة التي يحتاجها أفراد العائلة من ألعاب مائية وترفيهية، بالإضافة إلى توفر الوجبات على مدار اليوم، والميزة المهمة هي قرب غرف النوم في حالة وجود أطفال، ووجود سهرات وحفلات ليلية داخل المنتجع.


- التزلج على الجليد:
يمكن لأفراد العائلة التجمع والسفر للأماكن التي تحتوي على الثلج، ولعيش تجربة التزلج وأنشطة أخرى مرتبطة بالساحر الأبيض، كما أن هناك مستويات عدة لتجربة التزلج للمبتدئين والمحترفين، وفي بعض الأحيان تصلح لكبار السن، من خلال اصطحابهم في سيارات مخصصة.

 

- الذهاب إلى ملاهي "عالم ديزني":
لا أحد يقاوم تجربة الذهاب والوجود داخل "ديزني لاند"، الموجودة في عدد من البلاد حول العالم، فهي مدينة ملاهٍ مختلفة، وأجواء ساحرة تخطف الصغار والكبار، وتحتوي على جميع أنواع الترفيه من طعام وشراب واستعراضات.


- الاستمتاع بأشعة الشمس في إجازة شاطئية مريحة:
العائلات من جميع دول العالم تحب قضاء إجازة هادئة وبسيطة على الشاطئ، سواء كانت في منتجع من فئة "الخمس نجوم"، أو في منزل مستأجر بمكان ما على الساحل، فهناك إجازة شاطئية تناسب كل ميزانية ونمط سفر، وترضي جميع أفراد العائلة.


- استكشاف مكان جديد:
يمكن للعائلات الاتفاق على استكشاف مكان جديد أو تجربة جديدة، مثل: زيارة الأماكن الأثرية، أو الذهاب لرؤية الحيوانات في الغابات المفتوحة.

 

زهرة الخليج

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