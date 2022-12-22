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الخميس، 22-12-2022 04:35 م

آمبر هيرد تضع حداً لقضيتها مع جوني ديب

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الوكيل الإخباري-أعلنت النجمة آمبر هيرد، أنها توصلت لاتفاق لإنهاء إجراءات الاستئناف في قضية التشهير، التي فاز بها طليقها جوني ديب منذ شهور.

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وبعد إعلان آمبر هيرد عن تسوية قضيتها مع جوني ديب، تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود إمكانية لعودة العلاقات إلى سابق عهدها بين جوني ديب وآمبر هيرد، لكن تلك التساؤلات سيتم الإجابة عليها بمرور الأيام.


وكتبت آمبر هيرد عبر حسابها الشخصي بعد تفكير طويل، اتخذت القرار الصعب بإبرام اتفاق، من دون أن تحدد الشروط المالية، وأنها حتى لو نجح طلب الاستئناف الذي قدمته للولايات المتحدة، فإن أفضل نتيجة ستكون إعادة المحاكمة فقط.
وجاء قرار آمبر هيرد بتسوية القضية، بعد أن تقدمت باستئناف جديد في قضية التشهير مع طليقها جوني ديب، حيث طالبت بإلغاء حكم هيئة المحلفين أو إجراء محاكمة جديدة تمامًا.

بينما رحب فريق الدفاع عن جوني ديب بإبرام هذه الاتفاق، حسبما نشر موقع الديلي ميل، وقال المحاميان بنجامين تشيو وكاميي فاسكيز: يسعدنا رسميا إغلاق هذا الفصل المؤلم لديب، الذي أوضح خلال هذا المسار أن أولويته هي الكشف عن الحقيقة. " القاهرة 24 "

 

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