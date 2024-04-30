الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الحكومة ترفع أسعار البنزين بنوعيه والديزل وتثبت أسطوانة الغاز للشهر المقبل

فيديو- طرد السفير الألماني من جامعة بيرزيت في الضفة الغربية

حزب الله يعلن تدمير دبابة ميركافا إسرائيلية

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية لمساعدات على شمال غزة

الجيش: القبض على 4 متسللين من الأراضي السورية إلى الأردن

"بسبب المصالح السياسية لنتنياهو أبناؤكم في الأسر"... القسام توجه رسالة للإسرائيليين

كان من المقرر أن تبحث تبادل الأسرى وعملية رفح... نتنياهو يلغي جلسة لمجلس الحرب

من فتاة إلى أبيها.. رسالة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر مسؤول في حماس : العرض المصري الحالي هو أفضل ما قدم لنا والتوصل إلى اتفاق ممكن في غضون أيام

بيئة البلقاء تسلم 210 حاويات معدنية لعدد من البلديات

الثلاثاء، 30-04-2024 03:44 م

بعد جدل الحشاشين.. أحمد السقا يوجه كلمة حق لكريم عبدالعزيز

2024430124853692XF


الوكيل الإخباري - وجه الفنان المصري أحمد السقا رسالة خاصة لمواطنه النجم كريم عبدالعزيز عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وسط الجدل الدائر الذي ظهر على السطح مجدداً بعد مرور شهر من عرض مسلسل "الحشاشين" لعبد العزيز خلال شهر رمضان، لا سيما بعد حظر إيران عرضه عبر شاشاتها بعد ترجمته إلى اللغة الفارسية، بزعم احتواء المسلسل على العديد من المغالطات التاريخية.

ونشر السقا صورة للنجم عبدالعزيز، تتغنى بعلاقتهما الوطيدة وصداقتهما منذ الطفولة، مستعيداً ذكرياتهما معاً.

وقال السقا إن رسالته موجهة لكل من يصطاد في الماء العكر، بتلميح لوجود شائعات حول الخلاف أو المنافسة بين النجمين.

وكتب السقا عن عبدالعزيز، قائلاً: "قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتي من واحنا عيال صغيرين أنا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة، والقدر ربطنا ببعض ومن يومها واحنا أكثر من الأخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربي وابن ناس وطول عمرنا ما بنقولش لبعض غير ازيك يا صاحبي …عامل إيه يا صاحبي… أو مبروك يا صاحبي".

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2378640_0

إطلالة عمرو دياب في حفل البحرين حديث السوشيال ميديا - صور

DaZU_rRN

أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ21

Doc-P-486322-638498177379126451

اختفاء صفحة ناصيف زيتون على إنستغرام يثير الجدل

5984917

مها الصغير تكشف حقيقة طلاقها من أحمد السقا: 'أنا السبب'

2024426204224948KO

السينما تشهد عودة نيللي كريم ومنة شلبي

202442511213119551

ريهام عبدالغفور تنهار في حفل تكريم والدها

أخبار متعلقة
5984917

مها الصغير تكشف حقيقة طلاقها من أحمد السقا: 'أنا السبب'

تغتغتغتغت

بعد الحشاشين.. سامي الشيخ في فيلم عالمي