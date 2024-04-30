بعد جدل الحشاشين.. أحمد السقا يوجه كلمة حق لكريم عبدالعزيز

الوكيل الإخباري - وجه الفنان المصري أحمد السقا رسالة خاصة لمواطنه النجم كريم عبدالعزيز عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، وسط الجدل الدائر الذي ظهر على السطح مجدداً بعد مرور شهر من عرض مسلسل "الحشاشين" لعبد العزيز خلال شهر رمضان، لا سيما بعد حظر إيران عرضه عبر شاشاتها بعد ترجمته إلى اللغة الفارسية، بزعم احتواء المسلسل على العديد من المغالطات التاريخية.



ونشر السقا صورة للنجم عبدالعزيز، تتغنى بعلاقتهما الوطيدة وصداقتهما منذ الطفولة، مستعيداً ذكرياتهما معاً.



وقال السقا إن رسالته موجهة لكل من يصطاد في الماء العكر، بتلميح لوجود شائعات حول الخلاف أو المنافسة بين النجمين.



وكتب السقا عن عبدالعزيز، قائلاً: "قاعد وصاحي بدري ولقيت نفسي عايز أقول كلمة في حق أجمل وأجدع صاحب قابلته في حياتي من واحنا عيال صغيرين أنا كنت عايش في شارع شهاب وهو عايش في العجوزة، والقدر ربطنا ببعض ومن يومها واحنا أكثر من الأخوات وربنا يخلينا لبعض لأنه بجد راجل وجدع ومتربي وابن ناس وطول عمرنا ما بنقولش لبعض غير ازيك يا صاحبي …عامل إيه يا صاحبي… أو مبروك يا صاحبي".

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