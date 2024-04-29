إطلالة عمرو دياب في حفل البحرين حديث السوشيال ميديا - صور

الوكيل الإخباري - رقص وغناء وأجواء موسيقية مميزة عاشهم الجمهور يوم أمس خلال حفل عمرو دياب في البحرين، بعد غياب 16 عاماً على جمهوره هناك.

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الحفل أقيم على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، وسط حضور جماهيري كامل العدد، حيث بدأه الدي جي رودج "Rodge" بوصلة موسيقية مميزة.

عمرو دياب يعتمد لإطلالته مجموعة من Cartier و Van Cleef & Arpels و Audemars Piguet



وكان لافتاً إطلالة عمرو دياب المميزة في الحفل والتي حققت انتشاراً واسعاً لتحتل صفحات السوشيال ميديا.

عمرو ظهر بإطلالة كاجوال مؤلفة من بنطلون جينز أسود وقميص "AMIRI" مخطط باللونين الأبيض والأسود والذي تبلغ قيمته حوالي 1611 دولار أميركي.





وزيّن أيضاً إطلالته بمجموعة أكسسوارات من ماركات عالمية، منها سوار فضّي ماركة كارتييه "Cartier" يُقدّر بحوالي 8200 دولار أميركي، بالإضافة إلى سوار ماركة Van Cleef & Arpels يُقدّر بحوالي 7291 دولار أميركي.





كما بلغت قيمة الساعة التي ارتداها عمرو في الحفل، من ماركة Audemars Piguet، سعراً يتخطى 175 ألف دولار بحسب موقع الشركة.





















ET بالعربي