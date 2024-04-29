الوكيل الإخباري - أصدرت مجلة رولنغ ستون" الأمريكية المتخصصة في الموسيقى والفنون الشعبية، تقريراً خاصاً لقائمة أفضل 50 أغنية عربية في القرن الـ21، لنجوم مثل عمرو دياب، وشيرين، وهشام عباس، ومحمد رمضان، وأصالة، وصابر رباعي، وفضل شاكر، ونوال الزغبي، وغيرهم.



واحتلت أغنية "تملي معاك" لعمرو دياب المركز الأول، وأشادت المجلة بكونها أفضل أعمال الهضبة وأكثرها تأثيراً، ليس على العالم العربي فقط ولكن عالمياً أيضاً، وذلك لتغطيتها وترجمتها لـ15 لغة، كما وصفت المجلة الهضبة بأنه ملك البوب العربي.

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والأغنية منذ طرحها عام 2000، حققت 198 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب فقط، كما ترشحت لجائزة غرامي.



وجاءت بالمركز الثاني أغنية "يا طبطب وأدلع" للنجمة اللبنانية نانسي عجرم، وفي المركز الثالث أغنية "C'est La Vie" للنجم الجزائري الشاب خالد، وفي المركز الرابع أغنية "ناري نارين" للنجم المصري هشام عباس، ثم "الله عليك يا سيدي" للنجم المصري إيهاب توفيق، ثم "يا غايب" للنجم اللبناني فضل شاكر، ثم "نسيني الدنيا" لراغب علامة.

وجاءت أغنية "دمي فلسطيني" للمطرب الفلسطيني محمد عساف، في المركز العاشر، وفي المركز الـ13 جاءت أغنية "بالبنط العريض" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، وأغنية "رايحين نسهر" لمحمد رمضان جاءت في المركز الـ20، وفي المركز الـ22 جاءت أغنية "مهرجان بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، وجاءت أغنية "خليني شوفك" لنجوى كرم في المركز الـ40، وأغنية "ناسيني ليه" لتامر حسني في المركز الـ44،.



وجاءت أغنية "اليوم الحلو ده" لأحمد سعد جاءت في المركز الـ49، أما أغنية "من مثلك" للنجم السعودي عبدالمجيد عبدالله جاءت في المركز الـ50.

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