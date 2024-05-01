طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل باعتراف صريح حول حياتها العاطفية

الوكيل الإخباري - اعلنت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي خلال الساعات القليلة الماضية، طلاقها من زوجها الثاني الفنان أحمد خالد، بعد زواج استمر عاماً واحداً، وهو ما فاجأ متابعيها بسبب تواجدهما معاً الأيام الماضية في حفل زفاف مؤلف مسلسل "حق العرب" إسماعيل فاروق، وعلامات الحب ظاهرة عليهما.

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وأعلنت ندى عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام" عن طلاقها من زوجها، مؤكدة أنها أصبحت "سينغل"، وكتبت قائلة: "أنا سينغل".

وكتب طليقها أحمد خالد عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" قائلاً: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تم الانفصال بيني وبين زوجتي، وأرجو احترام الخصوصية، وعدم الدخول في تفاصيل، مرت سنة على هذا الزواج ولكن كل شيء قسمة ونصيب".





لها