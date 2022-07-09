أبرز طقوس النجوم في الأعياد

الوكيل الإخباري - تختلف مراسم النجوم في قضاء الأعياد، حيث يفضل كل نجم قضاء عطلة العيد الخاصة به بشكل مناسب لحياته الخاصة، فمنهم من يحبذ قضاء العيد على الشواطئ، خاصة وقت الصيف، وآخرون يفضلون قضاءه وسط الأهل والأصدقاء.

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ماجد المصري

يفضل الفنان ماجد المصري قضاء العيد وسط عائلته في طنطا، في أغلب الأحيان. وفي موسم عيد الأضحى يحرص على ذبح الأضحية، ثم التوجه إلى مسقط رأسه لتمضية باقي أيام العيد.



طارق لطفي

يفضل النجم طارق لطفي قضاء العيد بين أهله وعائلته، حيث يمضي العيد مع زوجته وأولاده وشقيقته ووالدته، كما يفضل قضاءه في القاهرة عوضاً عن السفر للشواطئ.



نسرين طافش

تفضل الفنانة نسرين طافش قضاء العيد وسط عائلتها، ولعل عيد الأضحى هذا العام يصادف أول عيد لها بعد الزواج، كما تحرص نسرين على تغيير إطلالاتها في العيد لتظهر مرتدية الزي العربي التقليدي، المتمثل في العباءة وتعايد جمهورها وتشاركهم الفرحة.

يسرا

تحتفل الفنانة يسرا بالعيد، وتحرص على تهنئة الجمهور ومعايدتهم، حيث تتمنى لهم عيداً سعيداً، وتظهر بملابس العيد الجديدة.



شريهان

الفنانة شريهان بعد نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، تحرص أيضاً على مشاركة جمهورها العيد، بينما تقضيه مع زوجها وابنتيها "لولوة، وتالية القرآن"، لكنها تعايد الجمهور من خلال كلمات التهاني.

هند صبري

تحرص الفنانة هند صبري على تهنئة جمهورها بالعيد، وتقضي الأيام السعيدة وسط عائلتها، كما تظهر بإطلالة مختلفة وهي ترتدي العباءة لتمزج بين الحشمة والأنوثة.



أحلام

الفنانة الإماراتية أحلام تحرص على تهنئة جمهورها مثل باقي الفنانين، كما تحرص على نشر صورها بإطلالات العيد الفخمة والمميزة التي تبرع في اختيارها، فأحلام معروفة برقتها ولمساتها الأنيقة في اختيار الملابس والمجوهرات.



أصالة

الفنانة أصالة تقضي العيد وسط دفء عائلتها، ومؤخراً انضم زوجها فائق حسن إلى أفراد العائلة، لتقضي العيد برفقته وتهنئ جمهورها متمنية لهم عيداً سعيداً مليئاً بدفء الأسرة وحب العائلة.

سميرة سعيد

تستمتع الفنانة سميرة سعيد بقضاء أيام العيد الهادئة صحبة ابنها الوحيد "شادي"، حيث إنها تقضي العيد غالباً في مصر حيث تقيم وحيدة وبعيدة عن أهلها، إلا إذا قررت السفر للمغرب لقضاء أيام العيد التي تصفها هناك بأنها جميلة ومدهشة.



روجينا

الفنانة روجينا تقضي أيام العيد وسط عائلتها، التي تتكون من زوجها الفنان أشرف زكي وابنتيها، وتحرص على تهنئة الجمهور، والظهور بإطلالة أنيقة ولافتة.

زهرة الخليج

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