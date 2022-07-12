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الثلاثاء، 12-07-2022 03:22 م

أحدث اطلالة للفنانة ياسمين صبري -صورة

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الوكيل الإخباري-أطلت الممثلة المصرية ياسمين صبري على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ونشرت صورة جديدة لها، عبر خاصية القصص المصورة، تظهر فيها من النادي الرياضي، بإطلالة جميلة جداً.

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وكانت ياسمين صبري قد أجابت منذ أيام، عن بعض الأسئلة التي طرحها عليها محبوها، على صفحتها الخاصة، وأجابت عن سؤال من أحد متابعيها، الذي سألها عن أعمالها الفنية الجديدة، لتكشف صبري عن تحضيرها مسلسلين جديدين للفترة المقبلة، ولكنها لم تكشف عن تفاصيل هذين المسلسلين، وذلك بعد تأجيل معظم أعمالها في الفترة الأخيرة.




الفن

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