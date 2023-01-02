أحلام تشوق الجمهور لألبومها الجديد وتعلن عن مفاجأة

الوكيل الإخباري-شوّقت الفنانة الإماراتية أحلام محبيها لألبومها الغنائي الجديد الذي تستعد لطرحه خلال الأيام المقبلة، معلنةً عن مفاجأة مميزة.



ونشرت أحلام عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" مقاطع فيديو ترويجية كشفت من خلالها عن تفاصيل ألبومها المنتظر، واعدةً جمهورها العراقي بمفاجأة خاصة.



وأرفقت المقطع بوعد للجمهور كتبت فيه: "أوعدكم بألبوم لن يمر مرور الكرام (وياك وياك) من ألبومي العراقي لجمهوري في العراق العظيم ولجمهوري في الخليج والوطن العربي، والأغنية من كلمات ضياء الميالي، وألحان ميثم علاء الدين".

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