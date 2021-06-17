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الخميس، 17-06-2021 04:18 م

أحمد السقا يشعل مواقع التواصل في آخر ظهور له .. صورة

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الوكيل الإخباري - نشر الفنان أحمد السقا صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام .

وظهر أحمد السقا في الصورة بالأبيض والأسود، من كواليس أحد أعماله الفنية.

وينتظر أحمد السقا عرض فيلم العنكبوت في موسم عيد الأضحى، وتدور أحداث العنكبوت حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات.

ويقوم أحمد السقا بدور شخص مشهور يكتب عنه فى الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العنكبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية، خاصة أنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء فى كل عملية يقوم بها.

ويدخل السقا عالم المافيا بسبب شقيقه ظافر العابدين الذى يعود من الخارج، ويدخل فى صراعات معه خلال الأحداث، ويحدث العديد من المفاجآت، خاصة أن ظافر يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة فى مصر، ويتعرض أحد مشاريعه لحادث كبير.

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ويواصل أحمد السقا تصوير فيلم السرب الذي يضم عددًا من الفنانين يجانب أحمد السقا، منهم وآسر ياسين، وكريم فهمي، وهند صبري، وقصي خولي، وأحمد حاتم، وغسان مسعود، بخلاف عدد كبير من ضيوف الشرف، وكذلك نجوم عالميون، تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة "سينرجي" تامر مرسي.

 


المصدر - صدى البلد 

 




 

 


 

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