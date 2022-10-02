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الأحد، 02-10-2022 05:00 م

أصالة تغني لعبد الحليم حافظ .. فيديو

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الوكيل الإخباري-أشعلت الفنانة السورية أصالة الأجواء بحفلها الأخير على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم بالبوليفارد في الرياض، ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثانية التي أطلقته وزارة الثقافة السعودية.

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وشهد الحفل تفاعلا كبيرا من الجمهور مع أداء أصالة التي تألقت على المسرح وأشعلت الأجواء، مقدمة باقة من أجمل الأغاني، وأصابت اختيارها بأغنية "قارئة الفنجان" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حيث تداول المتابعون هذا المقطع من الحفل بشكل كبير عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي معبرين عن إعجابهم الكبير بأداء أصالة.


كما تألقت في عدد من الأغاني الأخرى ومنها "رفقاً"، "حلم عميق"، وأغنية "فقدت نفسي".

 

 

 

الفن

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