'أغمض عينيك تراني' مسلسل يرسم قصة فريدة في رمضان 2024

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية "الانتهاء من تصوير مسلسل أغمض عينيك تراني، استعداداً لعرضه في رمضان القادم 2024".



ويعيد هذا العمل الفنانة منى واصف إلى الدراما السورية بعد 5 سنوات من الغياب، حيث انشغلت في السنوات الخمس الماضية بالمشاركة بأعمال عربية وأخرى مشتركة.

اضافة اعلان



ويضم مسلسل "أغمض عينيك تراني" أبزر النجوم السوريين، منهم، منى واصف، عبدالمنعم عمايري، أمل عرفة، فايز قزق، أحمد الأحمد، وفاء موصلي، محمد حداقي، حلا رجب.



والعمل من تأليف أحمد الملا ولؤي النوري، وسيناريو فادي المنفي، وإنتاج شركة الأدهم، ويعد "دراما اجتماعية مجسدة للواقع السوري، وتم تصوير المسلسل بالكامل في دمشق".

24