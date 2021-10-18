أنغام ترد على أنباء ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري طليق غادة عادل - صورة

الوكيل الإخباري - عبرت الفنانة أنغام عن استيائها من الشائعات المتكررة حول حياتها الخاصة، ووصفت الشائعة الأخيرة التي أكدت ارتباطها عاطفيا بالمخرج مجدي الهواري طليق الفنانة غادة عادل، بالسخيفة، وطالبت "السخيف" الذي يتعمد نشر أخبار كاذبة عن حياتها الخاصة بالتوقف عن فعلته.





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أنغام ومجدي الهواري ونجوم مسرحية يا ما في الجراب يا حاوي - الصورة من الصفحة الرسمية لكايرو شو على الفيس بوك





أنغام جمعتها الظروف بشكل عفوي بالمخرج مجدي الهواري أكثر من مرة في الفترة الأخيرة وكان القاسم المشترك في كل اللقاءات الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض مديرة أعمال أنغام، وحضرت مؤخرا كضيفة شرف على عرضه المسرحي "يا ما في الجراب يا حاوي" للنجم يحيى الفخراني وتم الاحتفاء بها على خشبة المسرح، ما دفع البعض لترويج شائعات عن ارتباطهما عاطفيا.

وردت أنغام على الشائعة عبر خاصية الستوري بحسابها على انستغرام قائلة: للأسف المواقع السخيفة للمرة المليون بتكتب عنى أخبار كاذبة وسخيفة زيها كفاية سخافة يا سخيف منك ليه أنغام.







المصدر -سيدتي

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