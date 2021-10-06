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الأربعاء، 06-10-2021 12:57 م

حقيقة انفصال جورجينا رودريغز عن كريستيانو رونالدو - صورة

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الوكيل الإخباري - بعد أن إنتشرت العديد من الشائعات حول إنفصال عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، عن حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، عادت اليوم لتكشف حقيقة هذا الأمر، وذلك عبر صورة نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل لإجتماعي.

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ونشرت رودريغيز صورة لها، برفقة أولادهما، وذلك بعد إعدادها لوجبة طعام لهم
وعمدت جورجينا إلى مشاركة الصورة مع رونالدو، الذي لم يظهر معهم في الصورة.

 

الجدير بالذكر، أن العلاقة بين جورجينا ودولوريس "والدة رونالدو" التي إعتبرها البعض السبب في إنتشار الشائعات يسودها كل الاحترام ولا صحة للاقاويل التي تم نشرها والدليل على ذلك ان كلتاهما تتابعان بعضهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

 


 

 

المصدر - الفن 

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