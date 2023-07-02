أول تعليق لـ لطيفة على خلافها مع إليسا في حفل "تريو نايت"

الوكيل الإخباري- تحدثت الفنانة التونسية لطيفة لأول مرة عن خلافها مع الفنانة إليسا في حفل "تريو نايت"، والذي اتهمها البعض بتعمّد غناء المقطع الخاص بالمطربة اللبنانية خلاله.



أوضحت لطيفة في حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أن بروفات الحفل مسجلة بالصوت والصورة، وشاهدها القائمون على الحفل بعد هذا الموقف، مشيرة إلى أنها لم تغني سوى المقاطع التي تم وضعها في البروڤات.



وتابعت: "أقسم بالله العظيم إني غنيت الجزء اللي عملت عليه بروفة فقط، ومزودتش أي حاجة.. ومشوفتش الريأكشن اللي عملته إليسا غير لما رجعت الفندق ولقيت الاتصالات من كل الناس وشوفت المقطع".



وظهرت إليسا غاضبة خلال حفلة "تريو نايت" بسبب عدم التنسيق فيما بينها وبين لطيفة في أثناء الغناء، وأشارت إلى أنها تفاجأت من رد فعل إليسا في الحفل بعدما شاهدته حينما عادت إلى الفندق، متابعة: «الموضوع كله سوء تفاهم، هي دخلت غلط، كان المفروض أخلص المقطع بتاعي وهي تدخل، لكن هي دخلت بدري شوية».



وأكدت لطيفة أنه لا يوجد أي عداوة بينها وبين إليسا، قائلة: "عمرها ما كانت صاحبتي، بس مفيش أي عداوة بيننا، بحبها، وبحب أغانيها، وبقولها متزعليش وربنا يوفقها".

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