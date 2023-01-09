أيمن زيدان لجورج وسوف : أعرف أن كل الكلمات لن ترمم وجع الفقدان

الوكيل الإخباري-استذكر النجم أيمن زيدان وجعه بعد فراق إبنه نوار في العام 2011، وحرص على مواساة النجم جورج وسوف بوفاة نجله وديع ، الذي توفي مساء الجمعة، بعد مضاعفات عملية جراحية خضع لها قبل أيام,



وكتب في منشور على فيسبوك: "اعرف أن كل الكلمات لن ترمم وجع الفقدان.. وأدرك معنى أن يشيّع أحدنا فلذة كبده… لكن هذه هي الدنيا حين تمارس قسوتها يا صديقي".

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وأضاف: "الموت حق علينا جميعاً لكنه حين يأتي مبكراً فليس أمامنا إلا الصبر إنه أسوأ التجارب ولن يعزينا سوى الايمان بأن أحبتنا قد رحلوا الى مكان أفضل".



يذكر ان نجل الفنان زيدان توفي في عام 2011، بعد معاناة صعبة مع مرض السرطان الذي أصابه في منطقة الأنسجة بين الرئتين.





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