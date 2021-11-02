الثلاثاء 02-11-2021
الوكيل الاخباري

سعد جابر رئيساً لاتحاد الملاكمة

وزارة العمل لـ الوكيل : نتابع حادثة وفاة فتاة بعد تعرضها للاهانة من قبل رئيسها في العمل

توقعات بارتفاع مبيعات المطاعم 50% عقب السماح بالاراجيل

'استقدام الخادمات': وزارة الصحة تكبدنا خسائر يومية فادحة

ايعاز من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الرسمية

تربية عجلون تكرم مديرات مدارس ولجنة مسابقة الملكة علياء للمسؤولية المجتمعية

350 ألف دولار تمويل من الولايات المتحدة لترميم آثار أم قيس

احالة عطاء تنفيذ توسعة محطة تنقية السلط بقيمة 29 مليون يورو

مواطنون يطالبون بفتح حدائق في عمان أمام المواطنين

التنمية الاجتماعية تضبط 1064 متسولا خلال الشهر الماضي

الثلاثاء، 02-11-2021 02:45 م

إد شيران يتصدر قائمة أغنى فنانين العالم

00e43a1f-e59d-40bb-aa3f-920495b271c4


الوكيل الإخباري - إحتلّ الفنان الأميركي أد شيران المركز الأول في قائمة الفنانين الأغنى في العالم والذيم لا يتجاوز عمرهم الـ 30 عاماً في القائمة التي أصدرتها مجلة "هارت" الترفيهية البريطانية لعام 2021.

اضافة اعلان

 

وأكد المجلة أن إد شيران زاد صافي ثروته على مدار السنة الماضية 325 مليون دولار، وتكون هذه المرّة الأولى التي يحتل فيها الصدارة في هذه القائمة.

 

وكان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان نتيجة فحص كورونا التي خضع لها اتت ايجابية وقال في رسالته انه يلتزم البيت ويحترم ارشادات الحكومة في هذا المجال.

 

الفنان البريطاني البالغ من العمر 30 سنة اعتذر من الذين كان قد قطع معهم مواعيد وقال انه سيقوم من بيته بالمقابلات عبر الاونلاين قدر المستطاع.

 

جدير بالذكر ان الفنان البريطاني حضر لتسجيل اغنياته في نهائية "The voice all stars"، حيث غنى عنوانين من اغانيه.


المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_APP2002071737508_1

النجوم يرثون صباح فخري بكلمات مؤثرة

News-P-468481-637039627483287479-730x438

شاهد... ماريتا الحلاني قبل 19 عاما

11ipj-2-730x438-1-730x438

شاهد ...معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

Doc-P-881707-637714398205165604

فنانون حاولوا الانتحار ونجوا

24218700-13ae-495a-b79d-882c87666c15

حراس أنجلينا جولي يطوقون السجادة الحمراء في مهرجان روما

1548249_0

محمد رمضان يوقع تعهدا لـ المهن الموسيقية بـ احترام سلوكيات الفن المصري