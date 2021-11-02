إد شيران يتصدر قائمة أغنى فنانين العالم

الوكيل الإخباري - إحتلّ الفنان الأميركي أد شيران المركز الأول في قائمة الفنانين الأغنى في العالم والذيم لا يتجاوز عمرهم الـ 30 عاماً في القائمة التي أصدرتها مجلة "هارت" الترفيهية البريطانية لعام 2021.



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وأكد المجلة أن إد شيران زاد صافي ثروته على مدار السنة الماضية 325 مليون دولار، وتكون هذه المرّة الأولى التي يحتل فيها الصدارة في هذه القائمة.

وكان قد نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ان نتيجة فحص كورونا التي خضع لها اتت ايجابية وقال في رسالته انه يلتزم البيت ويحترم ارشادات الحكومة في هذا المجال.

الفنان البريطاني البالغ من العمر 30 سنة اعتذر من الذين كان قد قطع معهم مواعيد وقال انه سيقوم من بيته بالمقابلات عبر الاونلاين قدر المستطاع.

جدير بالذكر ان الفنان البريطاني حضر لتسجيل اغنياته في نهائية "The voice all stars"، حيث غنى عنوانين من اغانيه.



المصدر - الفن

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