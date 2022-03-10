الخميس 10-03-2022
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الخميس، 10-03-2022 01:08 م

إلهام شاهين تشن هجوما حادا على منتقدي صورتها على بوستر مسلسلها

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الوكيل الإخباري - بعد نشر الفنانة إلهام شاهين، بوستر مسلسلها الجديد "بطلوع الروح" الذي تعود به لسباق الدراما الرمضاني هذا العام وتشاركها فيه الفنانة منة شلبي، فوجئت بسيل من الهجوم والانتقادات بسبب ظهورها بملابس تنظيم داعش مما دعا الكثيرين للقول بإنها تعمل على ترويج فكر داعش.

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وشنت إلهام هجومًا لاذعًا، على تلك الانتقادات معلنة أماكن تصويره والعناصر المشاركة فيه، وقالت، خلال تصريحات صحافية: "أنا بقدم رسالة محترمة وهامة".


وتابعت: "أنا ضد تفكير داعش الإرهابية لمن يهاجم دوري"، منتقدة من يهاجمون دورها، قائلة: "أنتو زعلانين ليه".

 

لها

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