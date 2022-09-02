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الجمعة، 02-09-2022 09:59 ص

اتهامات بقتل جورج الراسي تدور حول هذه السيدة وهذا ما كشفته

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الوكيل الاخباري- كشفت جويل حاتم طليقة الفنان اللبناني جورج الراسي أن هناك من يتهمها بتورطها بحادث مقتل الاخير الذي توفي بعد تعرضه لحادث سير مروع، فجر السبت الماضي.

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وكشفت التفاصيل في تدوينة على حسابها على الواتساب وكتبت: "شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف".


وتابعت: "تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا".

 

الفن

 




 

 


 

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