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الأربعاء، 23-06-2021 10:35 ص

استدعاء نانسي عجرم إلى المحكمة.. محام يكشف التفاصيل

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الوكيل الإخباري - كشف غابي جرمانوس محامي زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية" أن زوجها، فادي الهاشم، هو الذي طلب من المحكمة استدعائها كشاهدة، في قضية مقتل رجل ملثما اقتحم منزلهما مطلع يناير 2020.

وأضاف المحامي أن المحكمة التي انعقدت، الثلاثاء،"استجابت لطلب الهاشم بالتوسع بالتحقيق واستدعت نانسي عجرم كشاهدة على الحادث فقط"، مشيرا إلى أن المحكمة تأجلت إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقا.

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وكانت تقارير إعلامية محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان قالوا في وقت سابق إن هذا الاستدعاء يأتي باعتباره مدعى عليها.


ويريد فادي الهاشم، بحسب المحامي، من وراء هذه الخطوة، إثبات أنه لم يكن بإمكانه إلا القيام بما قام به، إن من حيث إطلاق النار وإن من حيث عدد الطلقات التي خرجت.


وكان المحامي أشرف الموسوي أحد المتابعين لهذه القضية لكنه تركها لاحقا، ويقول لموقع "سكاي نيوز عربية " إن استدعاء نانسي عجرم أتى في سياق طبيعي لمسار الدعوى.


وقال إن ما جرى تداوله بشأن صفة نانسي عجرم كان مغلوطا، فهي شاهدة وليست مدعى عليها، كما زعم البعض.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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