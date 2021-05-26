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الأربعاء، 26-05-2021 02:45 م

والدة حلا الترك ترد لأول مرة على محامي ابنتها بعد 'معلومة قلبت الرأي العام ضدها'!

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الوكيل الاخباري - ردت منى السابر لأول مرة على محامي عائلة ابنتها الفنانة البحرينية، حلا الترك، الذي نفى أن تكون الأخيرة هي من تسببت في صدور الحكم ضد والدتها، لكونها قاصرا لا تستطيع رفع قضية ضدها.

وقالت منى السابر، في تصريحات لها، إنها "لا تريد تشويه صورة ابنتها مثلما اتهمها البعض بعد الكشف عن تفاصيل القضية بينهما"، موضحة أن والد حلا الترك، محمد الترك، هو من قام برفع القضية ضدها للمطالبة برد مبلغ 20 ألف دينار بحريني.

وتابعت: "الأب هو اللي رافع الدعوى لكن لأن حلا قاصر بس هي راحت أخدوها وشهدت في المركز وثبتت أقوالها ولأن نيتهم سيئة عندي رد على المحامي الخاص بهم وعلى كل ما حكاه".

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وأوضحت منى السابر، أنها "لا تريد الحديث عن بعض التفاصيل حتى الآن حفاظاً على ابنتها ومن أجلها"، معلقة: "كله علشان خاطر حلا وإلا كنت طلعت قلبت الدنيا".


وعبرت عن تمنيها أن ينهي الموضوع قائلة: "أنا أتمنى الموضوع ينحل وحلا لو ما بدها تعيش معايا تعيش بطريقة صحية وتكون مرتاحة، دي بنتي وأنا بزعل عليها هي بالنهاية بنتي وما بيهون لي فيها".


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