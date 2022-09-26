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الإثنين، 26-09-2022 03:53 م

اصابة احمد حلمي بكورونا .. وهذه حالته الصحية

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الوكيل الإخباري-ظهر الممثل المصري أحمد حلمي عبر بث المباشر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، معلناً عن إصابته بفيروس الكورونا، وظهر به وهو راقد على الفراش بالمنزل.

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وقال أحمد من خلال بثه، أنه إضطر للتصوير من داخل غرفته بسبب الأعراض الشديدة، والتي لم تساعده على الحركة كثيرًا، وقال ساخراً: "ما حدش بقى بيجي له كورونا".


وكان قد أعلن حلمي مؤخرا عن عودته للمسرح بعد غياب 21 عاما منذ أن قدم مسرحية "حكيم عيون" في عام 2001 ولكنه ركز بعدها على مشواره السينمائي.




 

الفن

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