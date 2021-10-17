اعلان غير متوقع للنجم قصي خولي.. يصدم جمهوره

الوكيل الإخباري - فاجأ النجم قصي خولي الجمهور بالكشف عن اسم مسلسله الجديد الذي سيخوض من خلال السباق الرمضاني وينافس فيه باقي المسلسلات خلال موسم 2022 المقبل.

اضافة اعلان

وشكل إعلان النجم السوري عن ان العمل يحمل اسم "من.... إلى"، صدمة لمحبيه الذين كانوا على موعد من الجزء الثاني من مسلسل "2020"، الذي حقق نجاحاً شعبياً كبيراً العام الماضي، وكان من أنجح الأعمال العربية، ولكن فريق العمل سبق وأعلن تأجيل تصوير وعرض المسلسل دون أن يتم الكشف عن الأسباب.



ونشر قصي عبر خاصيةالستوريز عبر "إنستغرام"، منشوراً كشف من خلاله عن اسم المسلسل وبعض الشخصيات التي سيتعاون معها في العمل الجديد ومن بينهم وأشار قصي خولي، في منشوره، إلى بعض الشخصيات من بينهم مجدي السميري، ممثل وكاتب سيناريو ومخرج أفلام تونسي، وبلال شحادات وهو كاتب مسرحي وتلفزيوني سوري، وأيضاً المؤلفة اللبنانية فرح شيا.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع العمل الجديد، وتناقلت صفحات لمحبي النجم السوري معلومات متناقضة عن قيام الفنانة اللبنانية فاليري أبو شقرا بدور البطولة النسائية أمامه، بعد نجاحهما الكبير في مسلسل "لا حكم عليه"، من إخراج فيليب أسمر.

المصدر - لبنان 24