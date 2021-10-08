قصي خولي يصدم الجمهور بشكله الجديد

الوكيل الاخباري- فاجأ الممثل السوري قصي خولي متابعيه بنشر فيديو جديد عبر صفحته الخاصة على انستغرام، ظهر خلاله وهو يتحضر للبدء بتصوير مشاهده الجديدة في مسلسل " الوسم" الذي تنتجه شركة ايبيال لإلنتاج الفني.

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وحرص قصي خولي على تشويق جمهوره لعمله الجديد الذي سيعرض على منصة " شاهد"، إذ اكتفى بالكشف عن ملامحه الشخصية من دون أن يتفوه بٱي كلمة.



وبدا من خلال هذا الفيديو انه قام بتغيير لون شعره الاحمر الذي ظهر به خالل حفل الموريكس دور وعرضه للكثير.من الانتقادات.

المصدر: فوشيا