الجمعة 08-10-2021
الوكيل الاخباري

مصدر ينفي صرف 1500 دولار شهريًا لمدة 3 اشهر للمواطنين لتجاوز جائحة كورونا

جنيف.. اللجنة العسكرية المشتركة تقر خطة لإخراج المرتزقة من ليبيا

اليرموك تبدأ صرف مستحقات نهاية الخدمة لمتقاعدي 2020 الاسبوع القادم

لجنة الأوبئة: ارتفاع عدد إصابات كورونا الأسبوعية

انتخابات العراق.. 36 بالمئة نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص

بكين تطالب واشنطن بتوضيحات حول حادث الغواصة النووية

الحكومة توضح حول إشاعات عودة التعليم عن بعد

الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن 16 دولة بينها الأردن

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى البخيت وبني خالد

تقديم 7.122254 مليون جرعة لقاح بالاردن

الجمعة، 08-10-2021 04:11 م

قصي خولي يصدم الجمهور بشكله الجديد

kosi


الوكيل الاخباري- فاجأ الممثل السوري قصي خولي متابعيه بنشر فيديو جديد عبر صفحته الخاصة على انستغرام، ظهر خلاله وهو يتحضر للبدء بتصوير مشاهده الجديدة في مسلسل " الوسم" الذي تنتجه شركة ايبيال لإلنتاج الفني.

اضافة اعلان


وحرص قصي خولي على تشويق جمهوره لعمله الجديد الذي سيعرض على منصة " شاهد"، إذ اكتفى بالكشف عن ملامحه الشخصية من دون أن يتفوه بٱي كلمة.


وبدا من خلال هذا الفيديو انه قام بتغيير لون شعره الاحمر الذي ظهر به خالل حفل الموريكس دور وعرضه للكثير.من الانتقادات.

 

المصدر: فوشيا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620211913409455613558

وفاة فنان جزائري شهير- صورة

616028714236043ed56191a7

ظهور الفنانة دلال عبد العزيز في عمل سينمائي بعد وفاتها

BeFunky-collage-2021-10-08T120922.503

تصريح لمعتصم النهار يثير ضجة كبيرة.. هل يخون زوجته؟

4067_160923_original

محمد هنيدي يكشف عن المهنة التي كان يريد أن يزاولها قبل التمثيل

NNNN

آخر مستجدات قضية حلا الترك

1280x960

لعبة السعادة جديد خالد البريكي

أخبار متعلقة
620211913409455613558

وفاة فنان جزائري شهير- صورة

BeFunky-collage-2021-10-08T120922.503

تصريح لمعتصم النهار يثير ضجة كبيرة.. هل يخون زوجته؟

4067_160923_original

محمد هنيدي يكشف عن المهنة التي كان يريد أن يزاولها قبل التمثيل

Image1_9202118102157274556878

قصي خولي يوجه رسالة لابنه العميد.. وهذا أول رد على تغيير شكله

29dfc235-833c-477f-8329-24b2a2feb4a3_16x9_1200x676

شاهد.. صورة صادمة لشبيه محمد رمضان

78-191537-yasmine-abel-aziz-actress-health_700x400

أول تصريح من ياسمين عبد العزيز بعد وعكتها الصحية