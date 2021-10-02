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السبت، 02-10-2021 10:41 ص

شاهد ... ابن قصي خولي يثير إعجاب المتابعين

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الوكيل الإخباري - نشرت السيدة التونسية مديحة الحمداني، عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لابنها العميد فارس من الممثل السوري قصي خولي، أثار إعجاب الجمهور.

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وبدا العميد يلعب ويركض ويلهو، مع تسجيل صوتي يشير إلى أنه مشاغب.
وكان لافتاً تعليق قصي على الفيديو، فكتب: " انت يا صغيرنا الله يحميك ويحرسك ويديم عليك الصحة والعافية ويبارك فيك ويبعد عنك كل عين حاسدة انت واطفال الكون ما شاء الله عليك يا بابا".

 

كان ظهر العميد بصورة أخرى نشرها قصي، كشف فيها عن موهبة إبنه، من دون أن يكشف ملامحه، فظهر وهو يرسم بيده على لوحة باللون الأحمر والأخضر.


وكتب قصي على الصورة قائلاً: "صغيري فان غوخ، الله يحميك ويحرسك يا روحنا انت".

 

 

المصدر - الفن 

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