السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 02:54 م

قصي خولي يوجه رسالة لابنه العميد.. وهذا أول رد على تغيير شكله

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الوكيل الاخباري- قال الممثل السوري قصي خولي إنه سعيد جدا بتكريمه في حفل "الموريكس دور" بدورته العشرين، التي أقيم هذا العام تحت شعار "الأمل رغم الألم".

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وأكد قصي خولي أنه يهدي هذه الجائزة إلى ابنه العميد فارس، مؤكدا شوقه للقائه؛ إذ مرت فترة طويلة لم يستطع أن يكون خلالها إلى جانبه؛ نظرا إلى انشغاله هذه الفترة ونتيجة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.


في السياق نفسه، صدم الممثل السوري قصي خولي المتابعين بإطلالته الخارجة عن المألوف؛ إذ ظهر بالشخصية التي يجسدها بعمله الدرامي الجديد، فبدا بشعر طويل برونزي اللون مائل إلى الأحمر، فضلا عن اعتماده موضة الشارب، والنظارات.


وفور انتشار صورته باطلالته الجديدة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه اللوك الجديد لـ"قص خولي"، إذ اعتبره البعض غريب الأطوار وخارجا عن المألوف، في حين تغزل آخرون بشخصيته مشبهينه بالنجم العالمي جوني ديب.

 

المصدر: فوشيا

 

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