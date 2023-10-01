الإمارات تمنح فنانا خليجيا جنسيتها - صورة

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام كويتية بأن الإمارات منحت جنسيتها للفنان أحمد العونان (من البدون) في الكويت.

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وفي تصريحات لصحيفة "اراس"، أعرب الفنان أحمد العونان، الذي يعد من أشهر نجوم الكوميديا في منطقة الخليج، عن جزيل شكره وامتنانه للحكومة الإماراتية على قرار منحه جنسيتها.



وأوضح العونان قائلا: "لا يسعني سوى أن أقول الحمدلله اولاً وأخرا، والكويت والإمارات هما بيت واحد، كما أن خليجنا واحد أيضا، وكما يقال: طلعت من دار لدار... شكرا من القلب لكل الشيوخ".



يذكر أن العونان من مواليد الكويت وأحد أفراد فئة "البدون"، وقد شارك منذ بداية مشواره الفني منذ العام 1992 إلى يومنا الحالي في العديد من الأعمال الكويتية والخليجية على صعيد الدراما والمسرح والسينما.





روسيا اليوم