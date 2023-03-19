البلوجر سارة محمد واصابتها بالعمى برفقة خطيبها .. القصة كاملة وتطورات حالتها الصحية

الوكيل الإخباري- ظهرت البلوجر المصرية سارة محمد في مقطع فيديو نشر على فيسبوك ، وكشفت في الفيديو كواليس الحادث تعرضت له على الطريق الصحراوي، والذي أسفر عن إصابتها بالعمى.

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سارة تروي كواليس الحادث

قالت سارة في الفيديو، إنها كانت مع خطيبها وقت وقوع الحادث وكان اليوم يسير بشكل طبيعي تمامًا، حيث ذهبت معه إلى محطة الرمل ووقفا في احدى البقالات بعض الوقت، مشيرة إلى أنها تسكن في طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي ناحية زاوية عبد القادر.



وتابعت سارة: واحنا ماشيين كان في عربية حاولت إيقافنا وزنقت علينا، وأنا بصيت كدة عليهم وقلت لخطيبي أجري أوعى تقف ليهم، وبعدين واحنا على الطريق الصحراوي اقتربت منا سيارة، ونظرت إليهم ووجدت بعض المجهولين حاملين الأسلحة، ثم أصيبت في رأسي وكررت بعد إصابتي أوعى تقف، وشعرت بصفير في الأذن ومن بعدها لم أشعر بأي شيء.



تفاصيل حالة سارة

وأوضحت والدة سارة ، أن سماعها هذا الخبر كان صعبا، وأن ابنتها سارة لم تغب عن المنزل غير ساعة واحدة ومن بعد هذه الساعة بدأت في الاتصال بها وكان التليفون مغلق، وقد دفعها هذا للشعور بالقلق عليها، حيث إن سارة لم تعتاد غلق هاتفها أثناء تواجدها بالخارج.



وأضافت والدة سارة، أنها أيقظت ابنها “شقيق سارة”، والذي أخبره خطيب سارة أنهما قد تعرضا لحادث، متابعة: ذهبنا إلى المستشفى مسرعيين، وهناك أخبرونا بأن سارة بخير لكنها قد تعرضت لضرر في عينيها، وعندما رأيتها أغمى عليا، وأخبرتنا المستشفى بنقل الحالة إلى مستشفى أخرى يتوافر لديها الأجهزة اللازمة للعلاج، ومضونا على ورق أن نسبة نجاح الحالة 20%.



وتابع أقارب سارة ، دكتور المخ والأعصاب كان رافض دخول الحالة إلى العمليات بسبب نزيف المخ، وأن الحالة خطيرة جدًا ودخولها العمليات يعرضها لخطورة أكبر، وعليه مضى والدها على إقرار بهذا، حيث قال الدكتور: أنا دخلتها العمليات عامية وهتطلع عامية.



وأشاروا أن سارة أثناء الحادث كانت تحمل قطة على قدميها وعندما فاقت، بدأت بالسؤال على القطة، وظلت سارة لمدة 3 أيام تعاني من النزيف والقيء المستمر، وكان المستشفى لا تتجاوب خوفًا من دخول سارة عمليات، حيث يعرضها هذا لخطر الوفاة، وأن حالتها النفسية الآن صعبة جدًا، حيث أصيبت بتشوهات في الرأس والوجه.



أما بالنسبة لعينيها هناك عين حدث بها تهتك في الشبكية والقرنية ولا يوجد بها أي أمل، والعين الأخرى بها أمل بسيط، أتمنى الدعاء لها ودعمها.



وأشاروا أنهم لا يعلمون الحالة الكاملة لسارة، ومازالت الأشعة في المستشفى، وأنهم قد سألوا على الدكتور الذي أجرى العملية لسارة ولم يستطيعوا حتى الآن التواصل معه " القاهرة 24"



وخرجت البلوجر سارة محمد لاحقاً في مقطع فيديو برفقة صديقتها البلوجر شاهي موسى، عبر "تيك توك" تناشد الجميع أن يمدوا لها يد المساعدة للسفر إلى الخارج.



مازال الأمل ينبض في قلب سارة وعائلتها وصديقتها، فقالت "شاهي موسى" خلال مقطع الفيديو:" لسه عندنا أمل في ربنا أنه حد ياخد الحالة ويسفرها بره، عايزين دكتور يتواصل معانا".



وأكملت:" يا جماعة أرجوكم محتاجين دكتور، بيقولوا أحسن طب في برشلونة بـ أسبانيا عايزين حد يتواصل معانا من هناك، لأن عرفنا أن في حالات كانت زي سارة واسوأ بقوا يشوفوا كويس وعايشين حياتهم كويس".



واختتمت مقطع الفيديو الذي لا يتخطى دقيقة ونصف وهي تطلب من الجميع من مساندتها:"أرجوكم لو حد يقدر يوصلنا لـ دكتور شخصيًا ميتأخرش علينا احنا متعشمين في ربنا وراضيين باللي مكتوب لنا، بس لسه هيفضل عندنا أمل، أرجوكم ساعدونا الأمل ده يكبر ويبقى حقيقة" وفقاُ لما نقل "صدى البلد"



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